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Трамп: Пентагон може покарати підполковника українського походження Віндмана

Середа, 12 лютого 2020, 20:24
Трамп: Пентагон може покарати підполковника українського походження Віндмана

Керівництво Пентагону може розглянути застосування дисциплінарного стягнення щодо Александра Віндмана, колишнього співробітника Ради з національної безпеки США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Віндмана, підполковника, який має українське походження, звільнили з Білого дому минулого тижня. Багато хто сприйняв це як помсту, адже Віндман негативно характеризував дії Трампа в своїх свідченнях. 

"Ми відіслали Віндмана геть в зовсім інше місце, і військові тепер можуть діяти щодо нього так, як вважатимуть за потрібне", - заявив Трамп.

Відповідаючи на питання про те, чи пропонує президент тим самим покарати Віндмана, Трамп заявив, що рішення про дисциплінарне стягнення повинні ухвалити в Пентагоні.

"Якщо ви подивитеся на те, що сталося... вони, звичайно, розглянуть таку можливість, я думаю", - зазначив президент.

"Я, безумовно, не був задоволений роботою, яку він проробив. Перш за все, він надав неправдиву інформацію про телефонну розмову [із Зеленським]... Зміст розмови був цілком прийнятним", - заявив Трамп.

Не повідомляючи подробиці, президент додав, що в Білому домі незабаром очікуються нові відставки.

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Нагадаємо:

  • 19 листопада під час відкритого слухання у Палаті представників в рамках розгляду справи про імпічмент Віндман, підполковник армії США та експерт з питань України в Раді нацбезпеки, заявив, що йому пропонували посаду міністра оборони України.
  • Під час слухань Віндман також заявив, що вважав "недоречною" телефонну розмову президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським.
  • Перед цим він давав свідчення за закритими дверима і тоді сказав, що із розмови йому стало зрозуміло, що Україна не отримає військову допомогу, поки не зробить те, що хотів Трамп.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампУкраїна
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