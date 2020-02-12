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У Німеччині назвали претендента на пост лідера партії Меркель

Середа, 12 лютого 2020, 21:26
У Німеччині назвали претендента на пост лідера партії Меркель

Колишній голова парламентської фракції Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц має намір висунути свою кандидатуру на пост голови партії. 

Як передає "Європейська правда", про це пише Handelsblatt з посиланням на джерела.

Рік тому після рішення Ангели Меркель скласти повноваження голови партії, Мерц приймав участь у виборах нового партійного голови, проте програв Крамп-Карренбауер.

Крамп-Карренбауер в понеділок заявила, що не має наміру висувати свою кандидатуру на пост канцлера на наступних парламентських виборах в 2021 році і що після запуску процесу вибору кандидатів на посаду канцлера від консерваторів піде з поста лідера ХДС.

Фрідріх Мерц – колишній голова парламенськтрї фрації ХДС, який пішов з великої політики ще у 2009 році  через відверту критику політики "великої коаліції" з протидії фінансовій кризі.

Він відомий гострою критикою політики Меркель у сфері соціальної політики, виступаючи за зниження різних видів соціалки, співфінансування освітніх послуг, починаючи від дитячих садків, та підвищення пенсійного віку. Вагомим є також те, що всупереч курсу Меркель на відмову від атомної енергетики в рамках "енергетичного повороту" Мерц вважає за необхідне продовження експлуатації АЕС.

Рік тому німецькі ЗМІ зазначали, що за рішенням Мерца балотуватися на посаду лідера ХДС стоїть ніхто інший як "патріарх" німецької політики, президент Бундестагу та багаторічний міністр в урядах Гельмута Коля й Ангели Меркель Вольфганг Шойбле.

За опитуваннями, найбільше німців хотіли б бачити на чолі ХДС саме Мерца.

Читайте також: Новий виклик для Меркель: чому партія канцлера втратила лідера та репутацію

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Теми: НімеччинаМеркель
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