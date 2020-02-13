В Україні 8 людей померли від грипу за тиждень

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Четвер, 13 лютого 2020, 09:16

Восьмеро людей померли від грипу за минулий тиждень в Україні.

Джерело: пресслужба Міністерства охорони здоров’я

Дослівно: "За тиждень зареєстровано 8 летальних випадків внаслідок грипу, а з початку епідемічного сезону – 26".

Деталі: Зазначається, що жоден померлий не був щеплений проти грипу.

Загалом за минулий тиждень – з 3 по 9 лютого – на ГРВІ захворіли майже 284 тисячі людей, із них 66 % – діти. Близько 1 тисячі осіб були вакциновані.

Інтенсивний показник захворюваності склав 741,8 на 100 000 населення, що на 55,6 % більше епідемічного порога по Україні.

Наразі майже в усіх областях України, крім Києва та Харківської області, зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності.  

МОЗ України закликає за перших ознак захворювання (головний біль, ломота у м’язах та суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла до 38 °С і більше, кашель, іноді – блювота і діарея) обов’язково звертатися до сімейного лікаря і не займатися самолікуванням.

Українська правда
Теми: грип МОЗ жертви


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