MH17: Нідерланди відмовили РФ у праві судити росіян, звинувачених у збитті літака

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Четвер, 13 лютого 2020, 09:14

Нідерланди відхилили пропозицію Москви щодо переслідування трьох росіян, підозрюваних у причетності до катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines в 2014 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFERL.

Міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус заявив 12 лютого, що Москва у жовтні 2019 року направила лист, в якому просила Нідерланди розглянути питання про передачу кримінального переслідування трьох підозрюваних до Москви.

"Міністерство юстиції та безпеки відповіло, що передача нідерландською владою кримінального провадження щодо трьох російських підозрюваних не є варіантом і не була прийнята до уваги", - йдеться в листі Грапперхауса до парламенту.

Суд над підозрюваними "є важливим кроком у встановленні істини і справедливості для всіх 298 жертв рейсу MH17 і їх родичів", сказав Грапперхаус.

"Уряд повністю впевнений в незалежності і якості нідерландського правосуддя" – наголосив він.

Вважається, що троє російських громадян і четвертий підозрюваний, громадянин України, проживають в Росії.

Нідерланди очолюють міжнародне розслідування за фактом катастрофи 17 липня 2014 року літака MH17, в результаті чого загинули всі 298 осіб, що знаходилися на борту. Близько двох третин жертв були громадянами Нідерландів.

Міжнародна слідча група в 2016 році оголосила, що ракетний комплекс "Бук", використовуваний в збитті літака, прибув з Росії, а потім в травні 2018 року прийшла до висновку, що 53 зенітна ракетна бригада Росії перевезла "Бук" в 2014 році в Україну і з України.

Росія заперечує свою причетність до катастрофи.

Перше слухання у справі MH17 призначено на 9 березня в будівлі суду суворого режиму недалеко від Амстердамського аеропорту Схіпхол.

Теми: MH17 Нідерланди Донбас


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