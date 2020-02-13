Почалося полювання на водіїв-порушників за допомогою "швидких"

1913 переглядів
Четвер, 13 лютого 2020, 17:53

В Україні стартували профілактичні заходи "Увага! Спецсигнали!": на дороги виїхали автомобілі спецпризначення з маячками і сиренами, мета яких - не тільки їхати на виклик, а й перевіряти пильність водіїв.

Джерело: повідомлення МВС у Facebook

Деталі: Протягом двох тижнів триватимуть спільні відпрацювання патрульної поліції, швидкої допомоги та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Патрульні перевіряють, як водії пропускають авто зі спецсигналами.

 

За декілька годин патрульні вже виписали 64 адміністративних протоколи на водіїв, які не надавали дорогу та не забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту.

 

Пряма мова першого заступника голови патрульної поліції Олексія Білошицького: "Такі заходи ми проводимо для того, щоб нагадати водіям про важливість давати дорогу спецтранспорту й актуальність цієї проблеми. Адже існують непоодинокі випадки, коли водії ігнорують маячки і звукові сирени та свідомо не пропускають оперативні автомобілі. Але не треба забувати, що спецтранспорт спішить на виклик, бо хтось потребує негайної допомоги, а втрачений час може коштувати комусь життя".

 

Українська правда
Теми: авто поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Дніпропетровські шахраї вигадали ноу-хау: побутовим газом заправляли автівки 13 лютого 2020, 14:21
На мосту метро у Києві поліція влаштувала стрілянину 12 лютого 2020, 23:19
Підпільний НПЗ та мережу АЗС із неякісним пальним накрили в Кривому Розі 12 лютого 2020, 17:52
Усі новини
Головні новини
У підвалі 5-поверхівки в Білій Церкві знайшли тротил, мешканців евакуюють – поліція
Підозра в хабарі: суд обрав главі Чернівецької облради заставу в 10 мільйонів
Катер "Бердянськ" був обстріляний з російського вертольота – експертиза
Кабмін вирішив відправити одного зі своїх урядовців керувати Сумщиною
Усі новини
Фото

Цих тварин майже неможливо помітити з першого разу

Пояснюємо

Бумери, міленіали, покоління Z – хто це?

світ

Коронавірус: що відбувається на лайнері, де перебувають українці на карантині