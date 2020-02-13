Вперше за історію Антарктики температура перевищила 20 градусів
Четвер, 13 лютого 2020, 21:46
На острові Сеймур в Антарктиці бразильські вчені зареєстрували температуру понад 20,75 градуса Цельсія.
Джерело: The Guardian
Деталі: Зареєстрований 9 лютого новий температурний рекорд майже на цілий градус вищий за попередній на острові Сігню за січень 1982 року – 19,8°С.
Водночас, 6 лютого аргентинська дослідницька станція на Есперанці зафіксувала найвищий показник на континентальному Антарктичному півострові – 18,3°С.
Українська правда