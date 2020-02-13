Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вперше за історію Антарктики температура перевищила 20 градусів

Четвер, 13 лютого 2020, 21:46
Вперше за історію Антарктики температура перевищила 20 градусів

На острові Сеймур в Антарктиці бразильські вчені зареєстрували температуру понад 20,75 градуса Цельсія.

Джерело: The Guardian

Деталі: Зареєстрований 9 лютого новий температурний рекорд майже на цілий градус вищий за попередній на острові Сігню за січень 1982 року – 19,8°С.

Водночас, 6 лютого аргентинська дослідницька станція на Есперанці зафіксувала найвищий показник на континентальному Антарктичному півострові – 18,3°С.

 
 
The Guardian

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погодасвіт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: