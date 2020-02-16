Загострення в Сирії: Туреччина тисне на Росію, авіація РФ бомбардує міста

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу на зустрічі з російським колегою Лавровим в Мюнхені заявив РФ, що атаки сирійського режиму у північно-західному регіоні Сирії Ідліб повинні бути зупинені негайно.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це Чавушоглу сказав журналістам в Німеччині після Мюнхенської конференції з безпеки.

Туреччина і Росія намагаються знайти політичне вирішення сирійського конфлікту, але підтримують ворогуючі сторони. Наступ сирійського уряду в Ідлібі викликав у їхніх відносинах серйозну напругу.

"Ми сказали (Росії), що агресія в Ідлібі повинна припинитися, і що зараз необхідно досягти стійкого припинення вогню", - заявив Чавушоглу. Він додав, що турецькі і російські чиновники обговорять це питання в Москві в понеділок.

Росія підтримує у конфлікті президента Сирії Башара Асада, в той час як Туреччина підтримує сирійських повстанців, які вже 9 років воюють, щоб повалити асадівський режим.

Наступ режиму, що відбувається за підтримки РФ, має важливе стратегічне досягнення для Асада. Вперше за багато років він витіснив повстанців з важливої магістралі між Алеппо і Дамаском.

Нещодавно сили Асада зосередились у районі на північний захід від Алеппо, де вони намагаються відтіснити повстанців від міста. Російські військові літаки у неділю завдали потужні авіаудари по цьому району, бомбардуючи міста, в тому числі Анадан.

На зустрічі зі спікером іранського парламенту Асад заявив, що "сирійський народ сповнений рішучості звільнити всю сирійську землю від тероризму".

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган раніше заявляв, що його військові витіснять сирійські війська, якщо ті не покинуть Ідліб до кінця місяця. У суботу він дав зрозуміти, що його війська здатні впоратись з сирійцями і раніше.