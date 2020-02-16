Президент Польщі почав кампанію переобрання на другий термін
Партія влади Польщі в суботу підтримала переобрання президента Анджея Дуди на виборах президента країни 10 травня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.
На з'їзді у Варшаві, який дав старт кампанії чинного президента за переобрання на другий термін, лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський назвав Дуду "кандидатом мрії" та хранителем польської Конституції.
"Анджей Дуда весь час був опорою для захисту польського громадського порядку, польської Конституції та закону", - сказав Качинський.
Перед президентськими виборами Дуда зберігає найвищий рейтинг серед усіх кандидатів, його суперниця Малгожата Кідава-Блонська нарощує підтримку.
За крісло президента також змагатимуться журналіст і ведучий Шимон Головня, лівий кандидат Роберт Бедронь, голова Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш і Кшиштоф Босак з ультраправої "Конфедерації".