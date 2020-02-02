Російські найманці атакували позиції ООС біля Кримського та Луганського
Неділя, 2 лютого 2020, 15:55
У неділю російсько-окупаційні війська атакували позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Кримське та Луганське.
Джерело: пресцентр операції Об'єднаних сил
Деталі: За даними штабу, збройні формування Російської Федерації та їх найманці застосували озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями: по українським військовим ворог випустив 34 міни з 82-мм мінометів.
Дослівно: "Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, дали адекватну відповідь збройним формуванням РФ, вживши активних заходів вогневого впливу на окупантів з метою придушення збройної активності противника, утримання займаних рубежів і позицій та збереження життя і здоров’я особового складу".
Українська правда