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Російські найманці атакували позиції ООС біля Кримського та Луганського

Неділя, 2 лютого 2020, 15:55
Російські найманці атакували позиції ООС біля Кримського та Луганського

У неділю російсько-окупаційні війська атакували позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Кримське та Луганське.

Джерело: пресцентр операції Об'єднаних сил 

Деталі: За даними штабу, збройні формування Російської Федерації та їх найманці застосували озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями: по українським військовим ворог випустив 34 міни з 82-мм мінометів.

Дослівно: "Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, дали адекватну відповідь збройним формуванням РФ, вживши активних заходів вогневого впливу на окупантів з метою придушення збройної активності противника, утримання займаних рубежів і позицій та збереження життя і здоров’я особового складу".

Українська правда

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Теми: ООСМінські угодиОРДЛО
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