Директора держпідприємства затримали з півмільйонним хабарем у Києві

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Четвер, 20 лютого 2020, 15:47

У Києві затримали директора одного з державних підприємств на одержанні неправомірної вигоди у сумі понад півмільйона гривень.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Максимець: "Приватна компанія здійснювала охорону територій державного підприємства та надавала послуги з прибирання. У грудні спливав термін цього договору, тож для його продовження посадовець вимагав від підприємця щомісячний "відкат" у сумі 205 тис. гривень. А вже в лютому нарахував йому "борг" за три місяці у сумі понад півмільона гривень (553 тисячі)".

 

Деталі: Під контролем правоохоронців підприємець передав посадовцю обумовлену суму двома частинами. Під час передачі другого траншу у сумі 500 тисяч гривень 20 лютого директора держпідприємства затримали на території міста Києва.

Наразі тривають обшуки за місцем роботи та проживання затриманого. Йому готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: хабар прокуратура


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