Український боксер Берінчик захистив титул WBO
Неділя, 23 лютого 2020, 00:41
Український боксер Денис Берінчик успішно захистив свій титул чемпіона WBO International у легкій вазі.
Джерело: Youtube-трансляція
Деталі: Українець рішенням суддів переміг аргентинця Ектора Сармієнто. Берінчик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, це його тридцята перемога з 30 боїв.
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Нагадаємо:
- У жовтня 2019 року Денис Берінчик переміг мексиканця Патрісіо Лопеса Морено.