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Український боксер Берінчик захистив титул WBO

Неділя, 23 лютого 2020, 00:41
Український боксер Берінчик захистив титул WBO

Український боксер Денис Берінчик успішно захистив свій титул чемпіона WBO International у легкій вазі.

Джерело: Youtube-трансляція

Деталі: Українець рішенням суддів переміг аргентинця Ектора Сармієнто. Берінчик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, це його тридцята перемога з 30 боїв.

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Нагадаємо:

  • У жовтня 2019 року Денис Берінчик переміг мексиканця Патрісіо Лопеса Морено.

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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