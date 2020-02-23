Український боксер Берінчик захистив титул WBO

Український боксер Денис Берінчик успішно захистив свій титул чемпіона WBO International у легкій вазі.

Джерело: Youtube-трансляція

Деталі: Українець рішенням суддів переміг аргентинця Ектора Сармієнто. Берінчик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, це його тридцята перемога з 30 боїв.

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