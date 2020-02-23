Український боксер Берінчик захистив титул WBO

126 переглядів
Неділя, 23 лютого 2020, 01:41

Український боксер Денис Берінчик успішно захистив свій титул чемпіона WBO International у легкій вазі.

Джерело: Youtube-трансляція

Деталі: Українець рішенням суддів переміг аргентинця Ектора Сармієнто. Берінчик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, це його тридцята перемога з 30 боїв.

Читайте також: Встати після найважчого удару – похорону немовляти: історія українського боксера Дениса Берінчика

Нагадаємо:

  • У жовтня 2019 року Денис Берінчик переміг мексиканця Патрісіо Лопеса Морено.

Теми: спорт


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У спортсмена з РФ та його тренера провели обшуки через "українську акредитацію" 23 лютого 2020, 00:06
Прем'єр-Ліга: "Динамо" на останніх хвилинах вириває перемогу у "Ворскли" 22 лютого 2020, 19:32
Біатлон: Україна взяла бронзу естафети чемпіонату світу 22 лютого 2020, 14:13
Усі новини
Головні новини
Україну зачепить циклон Ксантипп: дощ, вітер, хуртовини
Євробачення-2020: Визначено учасника від України
Смерть в домі ексглави МЗС перекваліфікували на умисне вбивство
У зоні ООС військовий зазнав поранень: підірвався на вибуховому пристрої
Усі новини
думка

Чи були серед наших предків вегетаріанці?

Фотопроект

Що таке любов? 22 світлини, які розкажуть про це трохи більше

дослідження

Ожиріння у жінок часто пов'язане з поганим сном