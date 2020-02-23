Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Директора підприємства "Укроборонпрому" зловили на хабарі

Неділя, 23 лютого 2020, 13:45
Директора підприємства Укроборонпрому зловили на хабарі

Директора підприємства "Шосткинський казенний завод Зірка", що входить до складу "Укроборонпрому", затримано на одержанні хабара за оренду приміщень заводу.

Джерело: пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України

Дослівно: "21.02.2020 задокументовано факт одержання неправомірної вигоди в розмірі 5000 доларів США директором Казенного підприємства "Шосткинський казенний завод Зірка"".

"Вказану суму посадовець одержав за укладення договору зберігання майна та у подальшому - укладення договору оренди нежитлового приміщення, яке знаходиться на території заводу, що входить до складу ДК "Укроборонпром"".

Деталі: 21 лютого хабарника затримано у порядку ст. 208 КПК України, неправомірну вигоду вилучено.

 

22 лютого затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Того ж дня судом застосовано йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Санкція ч. 3 ст. 368 ККУ передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Викриття хабарника відбулось за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу, прокурорів військової прокуратури Сумського гарнізону Центрального регіону України та оперативного супроводу УСР в Сумській області НП, слідчими ГУ Національної поліції України.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Укроборонпромкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Укроборонпром
Держконцерн "Укроборонпром" остаточно реформували в акціонерне товариство
Зеленський звільнив голову "Укроборонпрому"
Розтрата пів мільйона гривень: ексдиректор підприємства "Укроборонпрому" отримав підозру
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: