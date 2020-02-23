Директора підприємства "Укроборонпрому" зловили на хабарі

Директора підприємства "Шосткинський казенний завод Зірка", що входить до складу "Укроборонпрому", затримано на одержанні хабара за оренду приміщень заводу.

Джерело: пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України

Дослівно: "21.02.2020 задокументовано факт одержання неправомірної вигоди в розмірі 5000 доларів США директором Казенного підприємства "Шосткинський казенний завод Зірка"".

"Вказану суму посадовець одержав за укладення договору зберігання майна та у подальшому - укладення договору оренди нежитлового приміщення, яке знаходиться на території заводу, що входить до складу ДК "Укроборонпром"".

Деталі: 21 лютого хабарника затримано у порядку ст. 208 КПК України, неправомірну вигоду вилучено.

22 лютого затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Того ж дня судом застосовано йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Санкція ч. 3 ст. 368 ККУ передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Викриття хабарника відбулось за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу, прокурорів військової прокуратури Сумського гарнізону Центрального регіону України та оперативного супроводу УСР в Сумській області НП, слідчими ГУ Національної поліції України.