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Названо причину аномально теплої зими

Понеділок, 24 лютого 2020, 12:00
Названо причину аномально теплої зими

Арктична осциляція втримала холод на Північному полюсі.

Джерело: Bloomberg з посиланням на вчених метеорологів

Деталі: Стійка область низького тиску над Північним полюсом потягнула повітряні потоки на північ, утримуючи там вітри, які постійно оточують полярний регіон. В результаті виник бар'єр, який утримує холод на місці.

Явище, що отримало назву "Арктична осциляція", має тенденцію коливатися між низьким і високим тиском, посилюючи і послаблюючи навколишні полярні вітри, метеорологи кажуть, що вона рідко буває такою інтенсивною, і її утримування рідко триває так довго.

 
Арктична осциляція
Tropicaltidbits.com

Це загадка, яка потребує вивчення, чому це сталося і чи пов'язано зі зміною клімату.

Єдиною перевагою цієї зими є те, що вона дозволила Арктиці повернути частину льоду, який в останні зими танув.

За даними місії з вивчення кліматичних змін Copernicus Climate Change Service, в Європі в січні цього року температура повітря була на 3,1 градусів вище середньої.

Нагадаємо: За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського, метеорологічна зима до Києва не завітала.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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