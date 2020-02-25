Під час пожежі в теплотрасі у Києві загинули 3 людини
Вівторок, 25 лютого 2020, 11:48
У Києві в результаті пожежі в люці теплотраси загинули 3 людини.
Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій
Деталі: Згідно із повідомленням пожежа виникла на вулиці Набережно-Корчуватській, 56/66, що в Голосіївському районі столиці.
По прибуттю на місце пожежі, вогнеборці встановили, що в люці теплотраси загорілось сміття.
Під час проведення розвідки в люці виявили 3 осіб без ознак життя.
Причина займання наразі встановлюється.
Українська правда