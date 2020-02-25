Під час пожежі в теплотрасі у Києві загинули 3 людини

У Києві в результаті пожежі в люці теплотраси загинули 3 людини.

Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій

Деталі: Згідно із повідомленням пожежа виникла на вулиці Набережно-Корчуватській, 56/66, що в Голосіївському районі столиці.

По прибуттю на місце пожежі, вогнеборці встановили, що в люці теплотраси загорілось сміття.

Під час проведення розвідки в люці виявили 3 осіб без ознак життя.

Причина займання наразі встановлюється.