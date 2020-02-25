Росія призначила торгового представника в Україні

Російська Федерація призначила торговим представником в Україні Андрія Бабка, який до того займав посаду торгпреда у Вірменії.

Джерело: офіційний портал правової інформації РФ

Дослівно: "Призначити Бабко Андрія Володимировича торговим представником Російської Федерації в Україні, звільнивши його від займаної посади".

Деталі: Розпорядження підписали 18 лютого, а 25 лютого опублікували на офіційному порталі.

За інформацією "Інтерфаксу", Бабка стане першим торгпредом РФ в Україні з 2012 року. До того він з 2013 року займав аналогічну посаду у Вірменії. З 2005 року по січень 2011 року він займав пост заступника торгпреда РФ в КНР.

Попередній торгпред в Україні Сергій Іванов вийшов на пенсію у 2012 році. Відтоді посада була вакантною, а обов'язки торгового представника виконував Сергій Соломін.