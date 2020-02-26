Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Італії – 12-та смерть від коронавірусу, захворювання виявили у чотирьох дітей

Середа, 26 лютого 2020, 13:19

В Італії зафіксували дванадцяту смерть від коронавірусу: помер 70-річний у регіоні Емілія-Романья, який проживав у Ломбардії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ansa.

Італійські медики повідомили, що чоловік у минулому мав серозні захворювання.

Також у середу стало відомо, що позитивний тест на коронавірус у Ломбардії виявили у чотирьох неповнолітніх: 4-річна дівчинка, двоє 10-річних та 15-річний хлопчик.

Загальна кількість заражених осіб, зафіксована в Італії, становить 374 людини. Найбільше випадків налічується у Ломбардії - 258, далі йдуть Венето - 71, по три випадки зафіксовані у П'ємонті, Лаціо і Лігурії, по одному в Марке та Больцано.

Також повідомляється, що громадянин Китаю, який з кінця січня був госпіталізований у Римі, одужав, його дружина також перебуває в хорошому стані.

"Українська правда" в Threads

Теми: Covid-2019коронавірусІталія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Covid-2019
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: