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Новий коронавірус можуть переносити домашні тварини – ВООЗ

Четвер, 27 лютого 2020, 09:34
Новий коронавірус можуть переносити домашні тварини – ВООЗ

Вірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, подолав видовий бар'єр для людини від іншої проміжної тварини-господаря, це могла бути і домашня, і дика тварина.  

Джерело :Міністерство охорони здоров’я  з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ)

Дослівно: "Відповідно до даних ВООЗ вірус, який викликає захворювання COVID-19 називається SARS-CoV-2.

Найбільш імовірними природними резервуарами для SARS-CoV-2 є кажани, але вважається, що вірус подолав видовий бар'єр для людини від іншої проміжної тварини-господаря. Цими проміжними тваринами-господарями можуть бути домашні, дикі або одомашнені дикі тварини, яких ще не ідентифіковано".

Деталі: В цілому коронавіруси дуже стабільні в замороженому стані, згідно з дослідженнями інших коронавірусів, які показали виживання до двох років при -20° C.

Дослідження, проведені на SARS-CoV і MERS-CoV, показують, що ці віруси можуть зберігатися на різних поверхнях протягом декількох днів в залежності від комбінації параметрів, таких як температура, вологість і світло. Наприклад, при температурі охолодження (4°C) MERS-CoV може залишатися життєздатним до 72 годин.

МОЗ: "Сучасні дані про інші штами коронавірусів показують, що, хоча коронавіруси, мабуть, стабільні при низьких і заморожуючих температурах протягом визначеного періоду, гігієна харчових продуктів і належні методи забезпечення безпеки харчових продуктів можуть запобігти їх передачі через продукти харчування.

Зокрема, коронавіруси є термолабільними, що означає, що вони чутливі до нормальної температури приготування (70°C). Тому, як правило, слід уникати споживання сирих або недоварених продуктів тваринного походження. З сирим м'ясом, сирим молоком або сирими органами тварин слід поводитися обережно, щоб уникнути перехресного забруднення сирої їжі.

SARS-CoV і MERS-CoV схильні до найбільш застосовуваних  протоколів очищення і дезінфекції, і поки немає ніяких ознак того, що SARS-Cov-2 веде себе по-іншому".

Інші подробиці:  Китай переглянув свій посібник щодо класифікації випадків для COVID-19, виключивши класифікацію "клінічно діагностований". Тепер залишаться лише дві класифікації: "підозрювані" та "підтверджені" для всіх областей. Підтверджені випадки будуть зареєстровані лише після лабораторного аналізу.

Очікується, що деякі повідомлені раніше "клінічно діагностовані" випадки будуть виключені протягом найближчих днів, так як проводиться лабораторне тестування, а деякі, як було встановлено, є COVID-19 негативними.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019здоров'яМОЗ
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