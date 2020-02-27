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Від коронавірусу в Італії померли 17 людей, 650 – заражені

Четвер, 27 лютого 2020, 19:38
Від коронавірусу в Італії померли 17 людей, 650 – заражені

Ще три людини померли в Італії від коронавірусу, в результаті чого кількість загиблих від спалаху хвороби в країні сягнула 17 осіб, заявили в агенції цивільного захисту у четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

Випадки смерті зафіксовані в Ломбардії, усім загиблим було більше ніж 80 років. Інші 14 померлих  теж були літніми людьми.

Кількість підтверджених випадків захворювання зросла до 650 – на пресконференції у четвер вдень повідомлялось про 528 випадків. Абсолютна більшість з них – у Ломбардії та Венето. При цьому не уточнюється, скільки з цих людей мають симптоми вірусу, а скільки лише показали позитивний результат тесту на вірус.

Повідомляється, що 40 людей у Ломбардії вилікувались від захворювання.

Як повідомлялось, глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив про шкоду "інфодемії" для країни. За його словами,  суперечливі і неточні новини за кордоном про поширення вірусу в Італії завдають шкоди економіці і репутації країни.

Влада Італії наполягає, що країна залишається безпечною – за винятком місць, у яких оголошено карантин, - та готова і далі приймати гостей.

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіякоронавірус
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