Словаки на виборах можуть повалити багатолітню партію влади

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Субота, 29 лютого 2020, 10:39

У Словаччині в суботу відбуваються вибори до парламенту, які можуть покласти край довголітньому правлінню лівоцентристської партії Smer Роберта Фіцо.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Це перші вибори, які відбуваються після резонансного убивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової в 2018 році. Два роки тому гучна справа схвилювала всю країну і призвела до відставки Фіцо.

Опитування показують жорстку конкуренцію за перше місце між двома партіями. І, що важливо, за два дні до виборів вперше змінився лідер соціологічних опитувань – партію Smer вперше витіснила популістська OľaNO ("Звичайні люди та незалежні особи").

Якщо переможе OľaNO, вона отримає шанс сформувати правоцентристську більшість з іншими консервативними і ліберальними партіями та витіснить від влади Smer, яка домінувала в політичному ландшафті Словаччини понад десятиліття.

Разом з тим зберігається шанс, що Smer все одно може виявитись найбільшою партією парламенту.

Очікується, що третьою найбільшою партією стане ультранаціоналістична LSNS Маріана Котлеби, якого у Братиславі називають фашистом.

Виборчі дільниці у країні відкрилися о 7:00 і мають закритись о 22:00 за місцевим часом. Результати голосування очікуються в неділю.

Читайте детальніше: "Між популістом та "друзями Путіна": чим важливі для України вибори у Словаччині".

Теми: Словаччина вибори


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