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З 1 березня для поїздки до РФ потрібен закордонний паспорт

Субота, 29 лютого 2020, 14:02
З 1 березня для поїздки до РФ потрібен закордонний паспорт

Державна прикордонна служба нагадує, що з 1 березня українці зможуть їздити до Росії тільки за закордонними паспортами.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: "Нагадуємо, що з 1 березня 2020 року українці не зможуть перетинати державний кордон з України в РФ на підставі паспорта громадянина України (так званого внутрішнього паспорта) або свідоцтва про народження.

Відповідні зміни передбачені урядовою постановою від 18 грудня 2019 року № 1056.

Громадяни України, які раніше вибули за кордон по внутрішньому паспорту чи свідоцтву про народження (для дітей до 16 років) зможуть повернутися в Україну за цими документами".

Деталі: У ДПСУ зазначили, що такі нововведення позитивно вплинуть на якість та швидкість прикордонного контролю. Вони дадуть змогу запобігти використанню підробок внутрішніх паспортів та свідоцтв про народження з огляду на низький ступінь захисту цих документів.

Також зменшиться ймовірність незаконних вивезень неповнолітніх українців за кордон, адже відсутність фото на свідоцтвах про народження не дає можливість встановити приналежність документа конкретній дитині.

Державна прикордонна служба рекомендує громадянам України, які після 1 березня планують перетинати українсько-російський кордон, завчасно подбати про підготовку документів.

Водночас прикордонники зазначають, що "не варто розглядати це повідомлення як рекомендацію відвідати Російську Федерацію".

Українська правда

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Теми: РосіякордонПрикордонна служба
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