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"Китайці їдять живих мишей": слова італійського губернатора обурили Пекін

Субота, 29 лютого 2020, 14:37
Китайці їдять живих мишей: слова італійського губернатора обурили Пекін

Губернатору італійського регіону Венето, який є одним із найбільш постраждалих від коронавірусу в країні, довелось вибачатись за слова про "китайців, які їдять живих мишей" після критики Пекіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на італійську газету Corriere della Sera.

Виступаючи в ефірі телебачення у п’ятницю, Лука Зая звинуватив китайців у поганих стандартах гігієни, поставивши у приклад італійців.

"Чи знаєте ви, чому у нас 116 позитивних результатів через тиждень, з яких у 63 людей немає симптомів, а в лікарнях тільки 28? Через гігієну наших людей, венеційців та італійських громадян, культурні навички, такі як ходити в душ, митися, мити часто руки", - сказав він.

"Це культурний факт, що Китай заплатив велику ціну за цю епідемію, тому що ми бачили, як вони всі їдять живих мишей чи подібні речі", - додав він.

На його слова миттєво відреагувало посольство Китаю в Римі.

"У такий критичний момент, коли Китай та Італія разом борються з епідемією, італійський політик обмовляє китайський народ. Це безпричинна атака, яка приголомшує нас", - заявило посольство.

Політичні опоненти губернатора також засудили його слова, заявивши, що вони зашкодять відносинам між двома країнами.

В суботу Лука Зая вибачився та заявив, що нікого не хотів образити.

"Мені шкода, що хтось розпочав суперечку з цього приводу, я ніколи не говорив, що китайці не миються. І я прошу вибачення, якщо я образив чиїсь почуття... Я хотів сказати, що коли справа доходить до здоров'я і безпеки продуктів харчування, контроль змінюється від країни до країни", - зазначив політик.

За останніми даними, загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Італії зросла майже до 900 – це найбільша кількість в Європі. У Китаї вірусом заразились майже 80 тисяч людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІталіяКитайкоронавірус
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