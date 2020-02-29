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Глава УПЦ МП очолив масштабний протест сербської церкви в Чорногорії

Субота, 29 лютого 2020, 17:57
Глава УПЦ МП очолив масштабний протест сербської церкви в Чорногорії

У столиці Чорногорії тисячі людей вийшли на протест Сербської православної церкви проти закону, який, як вони вважають, позбавить СПЦ церковної власності, очолював ходу митрополит УПЦ (МП) Онуфрій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

Масовий захід був організований на честь свята Симеона Мироточивого. Люди у колоні розмахували сербськими прапорами і церковними знаменами, а також зупинялися, щоб помолитися. 

Після богослужіння Онуфрій сказав, що Чорногорія - цікава країна, відома у всьому світі своєю барвистою природою, багатою культурою та винятковою архітектурою з різних епох.

"Сьогодні ми молимо Бога, щоб переслідування церкви було припинено, щоб зло сердець відійшло, і що настав мир", - сказав глава УПЦ (МП).

Посольство України у Чорногорії 27 лютого опублікувало заяву з приводу анонсованого візиту глави УПЦ (МП) до країни, заявивши, що митрополит Онуфрій не уповноважений висловлювати погляди більшості православних вірян України або Православної церкви України. 

Розуміючи важливість дотримання принципу відокремлення церкви і держави, ми вважаємо недоречним, щоб представник церкви, яка є невід'ємною частиною Російської православної церкви,  митрополит Онуфрій, коментував внутрішні проблеми Чорногорії від імені українців, тим самим ставлячи під загрозу існуючі дружні відносини між українським і чорногорським народами", - заявило посольство у Facebook.

 
 
 

Протести у Чорногорії почалися з грудня після ухвалення закону, який дозволяє державі отримати власність релігійної громади, якщо вона не може довести, що ця власність належала їй до 1918 року. 

Сербська православна церква вважає закон дискримінаційним. На думку СПЦ, він має на меті захопити її майно в Чорногорії.

Сербська православна церква є найбільшою конфесією в Чорногорії, маленької країни з населенням 620 тисяч людей.  

Президент Чорногорії Міло Джуканович в п'ятницю звинуватив Сербію і Росію в використанні православної церкви для підриву незалежності країни, її членства в НАТО і спроб вступити до Євросоюзу. 

"Українська правда" у Threads

Теми: церкваСербіяЧорногорія
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