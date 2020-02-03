ООС: 12 обстрілів, формування РФ вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм

2 лютого збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли.

Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.

Дослівно: "2 лютого, внаслідок ворожих обстрілів було поранено двох українських захисників, ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове ураження.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає".