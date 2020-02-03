Путінські соціологи заявили, що 90% росіян підтримують поправки до Конституції РФ

Державний Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) заявив, що більше 90% жителів Росії позитивно ставляться до "путінських" поправок до Конституції.

Джерело: дані опитування ВЦВГД, опубліковані РБК

Деталі: Згідно з опитуванням ВЦВГД, 79% росіян заявили, що "путінські" поправки до Конституції "важливі".

Також, за даними ВЦВГД, більше 90% опитаних росіян схвалюють ті поправки до Конституції, які носять соціальний характер і стосуються зарплат і пенсій.

Найбільше схвалення (91%) викликали ініціативи щодо індексації пенсій і фіксації мінімального розміру оплати праці не нижче прожиткового мінімуму.

Також, як заявляє ВЦВГД, 81% росіян готовий дозволити президенту відправляти в Конституційний суд законопроекти для перевірки на предмет відповідності Основному закону.

Право президента призначати керівників силових структур і прокурорів регіонів після консультацій з Радою Федерації скоріше позитивно оцінили 66% опитаних.

63% росіян позитивно поставилися до можливості встановити пріоритет російської Конституції над міжнародними договорами, 62% – до розширення повноважень Ради Федерації, 61% – до пропозиції дати Держдумі право затверджувати голову уряду, віце-прем'єрів і міністрів.

Що було раніше: За даними опитування "Левада-центр", який в Росії внесений в так званий реєстр іноземних агентів, 47% росіян вважають, що поправки до Конституції РФ вносяться в інтересах Путіна, щоб розширити його повноваження і дозволити йому залишитися при владі і після 2024 року.

ВЦВГД проводить такі опитування напередодні прийняття кожного важливого російського закону і в переважній більшості випадків дані цих опитувань показують підтримку ініціатив Кремля.

Знати більше:

Вічний цар Росії. Чому Путін розігнав уряд та переписує Конституцію

Що передувало: