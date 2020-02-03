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Путінські соціологи заявили, що 90% росіян підтримують поправки до Конституції РФ

Понеділок, 3 лютого 2020, 10:42
Путінські соціологи заявили, що 90% росіян підтримують поправки до Конституції РФ

Державний Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) заявив, що більше 90% жителів Росії позитивно ставляться до "путінських" поправок до Конституції.

Джерело: дані опитування ВЦВГД, опубліковані РБК

Деталі: Згідно з опитуванням ВЦВГД, 79% росіян заявили, що "путінські" поправки до Конституції "важливі".

Також, за даними ВЦВГД, більше 90% опитаних росіян схвалюють ті поправки до Конституції, які носять соціальний характер і стосуються зарплат і пенсій.

Найбільше схвалення (91%) викликали ініціативи щодо індексації пенсій і фіксації мінімального розміру оплати праці не нижче прожиткового мінімуму.

Також, як заявляє ВЦВГД, 81% росіян готовий дозволити президенту відправляти в Конституційний суд законопроекти для перевірки на предмет відповідності Основному закону.

Право президента призначати керівників силових структур і прокурорів регіонів після консультацій з Радою Федерації скоріше позитивно оцінили 66% опитаних.

63% росіян позитивно поставилися до можливості встановити пріоритет російської Конституції над міжнародними договорами, 62% – до розширення повноважень Ради Федерації, 61% – до пропозиції дати Держдумі право затверджувати голову уряду, віце-прем'єрів і міністрів.

Що було раніше: За даними опитування "Левада-центр", який в Росії внесений в так званий реєстр іноземних агентів, 47% росіян вважають, що поправки до Конституції РФ вносяться в інтересах Путіна, щоб розширити його повноваження і дозволити йому залишитися при владі і після 2024 року.

ВЦВГД проводить такі опитування напередодні прийняття кожного важливого російського закону і в переважній більшості випадків дані цих опитувань показують підтримку ініціатив Кремля.

Знати більше: 

Вічний цар Росії. Чому Путін розігнав уряд та переписує Конституцію

Що передувало:

  • 15 січня президент РФ Володимир Путін озвучив пропозиції щодо зміни Конституції РФ, які парламент може ухвалити після всенародного голосування.
  • Після послання Путіна Федеральним зборам уряд РФ подав у відставку, посилаючись на 117 статтю Конституції РФ.
  • Згодом Путін заявив про намір запровадити посаду заступника голови Ради безпеки РФ і запропонувати її Дмитру Медведєву.
  • На посаду прем'єр-міністра Путін запропонував кандидатуру чинного голови Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосіяопитування
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