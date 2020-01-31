Кожен другий у РФ вважає зміни до Конституції способом зберегти Путіна при владі

47% росіян вважають, що поправки до Конституції РФ вносяться в інтересах президента Володимира Путіна, щоб розширити його повноваження і дозволити йому залишитися при владі і після 2024 року.

Джерело: опитування "Левада-центр"

Деталі: 44% опитаних вважають, що поправки приймаються для "вдосконалення системи управління державою і в інтересах більшості населення країни".

47% респондентів говорять, що поправки приймаються в інтересах Путіна, щоб він зміг залишатися при владі після 2024 року.

Опитування проводилося 23 - 29 січня 2020 року серед 1603 осіб у віці від 18 років методом особистого інтерв'ю.

Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує: