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Кожен другий у РФ вважає зміни до Конституції способом зберегти Путіна при владі

П'ятниця, 31 січня 2020, 10:51
Кожен другий у РФ вважає зміни до Конституції способом зберегти Путіна при владі

47% росіян вважають, що поправки до Конституції РФ вносяться в інтересах президента Володимира Путіна, щоб розширити його повноваження і дозволити йому залишитися при владі і після 2024 року.

Джерело: опитування "Левада-центр"

Деталі: 44% опитаних вважають, що поправки приймаються для "вдосконалення системи управління державою і в інтересах більшості населення країни".

 

47% респондентів говорять, що поправки приймаються в інтересах Путіна, щоб він зміг залишатися при владі після 2024 року.

Опитування проводилося 23 - 29 січня 2020 року серед 1603 осіб у віці від 18 років методом особистого інтерв'ю.

Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує:

  • 3,4% для показників, близьких до 50%
  • 2,9% для показників, близьких до 25%/75%
  • 2% для показників, близьких до 10%/90%
  • 1,5% для показників, близьких до 5%/95%

Українська правда
Теми: ПутінРосіяКонституціявлада
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