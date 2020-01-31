Кожен другий у РФ вважає зміни до Конституції способом зберегти Путіна при владі

1823 перегляди
П'ятниця, 31 січня 2020, 11:51

47% росіян вважають, що поправки до Конституції РФ вносяться в інтересах президента Володимира Путіна, щоб розширити його повноваження і дозволити йому залишитися при владі і після 2024 року.

Джерело: опитування "Левада-центр"

Деталі: 44% опитаних вважають, що поправки приймаються для "вдосконалення системи управління державою і в інтересах більшості населення країни".

 

47% респондентів говорять, що поправки приймаються в інтересах Путіна, щоб він зміг залишатися при владі після 2024 року.

Опитування проводилося 23 - 29 січня 2020 року серед 1603 осіб у віці від 18 років методом особистого інтерв'ю.

Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує:

  • 3,4% для показників, близьких до 50%
  • 2,9% для показників, близьких до 25%/75%
  • 2% для показників, близьких до 10%/90%
  • 1,5% для показників, близьких до 5%/95%

Українська правда
Теми: Путін Росія Конституція влада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Росії двох хлопців звинуватили в тероризмі за графіті з Путіним 30 січня 2020, 18:09
Ніякої зустрічі з Путіним у Ізраїлі не було, і Україна про неї не просила – Єрмак 30 січня 2020, 12:38
Український Крим: пам'ятати, нагадувати, шукати шляхи звільнення та реінтеграції 30 січня 2020, 11:00
Усі новини
Головні новини
Зеленський готовий летіти у США хоч завтра, але є умова
За паркінг замість басейну колишньому головному архітектору Києва оголосили підозру
Нічний землетрус у Румунії відчули на Одещині
ВООЗ оголосила надзвичайний стан через коронавірус
Усі новини
їжа

Як готувати, зберігати й подавати їжу та не отруїтись. 6 важливих порад

здоров'я

11 причин, чому може боліти ваша рука

психологія

Як зрозуміти, що ви надмірно жертвуєте собою заради роботи: 5 ознак