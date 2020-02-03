Стефанчук оголосив новації для Ради і план на найближчий час

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук окреслив загальний план на третю сесію Верховної Ради 9 скликання, оголосив про запровадження електронного документообігу в парламенті, а також анонсував переклад на англійську деяких законів.

Джерело: трансляція погоджувальної ради ВР

Пряма мова: "Ми починаємо роботу в третій сесії Верховної Ради. Я хочу подякувати усім суб’єктам законодавчої ініціативи за те, що вони вчасно подали свої законопроєктні пропозиції. Результатом став вагомий доробочок.

За весь період Верховної Ради тільки 1997-й, 1999-й і 2006 рік, якщо я не помиляюся, був план законопроєктних робіт. Ми зараз це внесли як обов’язкову норму в регламент – і відтепер ми будемо рухатися назустріч тому, щоб іти за відповідним планом.

Вперше буде виділено такий блок, як законопроєкти інституційні основні. І другий, додатковий блок – внесення змін і доповнень до вже існуючих законодавчих актів.

Що стосується основних законопроєктів – це буде стосуватися змін до Конституції України; це буде стосуватися проєктів законів, що передбачені Конституцією, але досі не розроблені – таких законопроєктів понад 20; далі це буде стосуватися кодифікованих актів – ми сконцентруємо свою увагу на відповідних кодифікаціях, при чому як на створення нових кодексів, так і на рекодифікації вже існуючих кодексів.

Станом на сьогодні деякі кодекси існують з більше ніж тисячею поправок, змін і доповнень – це вже давно потребує від нас системного переосмислення. У першу чергу, це стосується Цивільного кодексу, Кримінального кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення и Кодексу про адміністративні делікти

Крім цього, буде блок законів, що стосуються первинної розробки. Кожен із вас подавав їх – вони викладені окремим напрямком. Окремо – блоку ратифікації. Також окремо – це внесення змін і доповнень до тих законодавчих актів ,які існують".

Деталі: Стефанчук також сказав, що треба здійснити "вичищенння законодавчого сміття": перевірити, які закони, постанови, розпорядження втратили актуальність

Також, за його словами, важливі для інвесторів закони буде перекладено англійською мовою.

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Про референдум: "Також ми провели чергову робочу групу щодо народовладдя – і результатом став самий перший проєкт закону про всеукраїнський референдум, який широко обговорюється громадянським суспільством. Долучені всі громадські організації, які в цьому секторі працюють, – і "Опора", і РПР, і інші. І я думаю, що найближчим часом ми також внесемо його в парламентську залу".

Про e-документообіг: "З цього тижня ми здійснюємо перехід на електронну форму своєї діяльності – і цих півроку буде діяти паралельно електронна і паперова, що дасть можливість призвичаїтись до нових правил, створити алгоритмію процесі і запропонувати абсолютно нову якість діяльності депутатського корпусу".