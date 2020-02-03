Українці вважають несправедливими захмарні зарплати держслужбовців
89% українців вважають, що ті зарплати і великі надбавки, які отримують державні службовці, не є справедливими.
Джерело: результати опитування, проведеного Центром соціального моніторингу та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка з 24 по 28 січня
Деталі: Про зарплати міністрів, їхніх заступників, керівного складу окремих держпідприємств (Укрпошта, Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця) знають 93,5% українців і лише 6,5% – нічого не чули про це.
Справедливими премії і надбавки для топчиновників вважають лише 5% опитаних.
Через високі зарплати 61,7 % українців заявили, що стали гірше ставитися до прем’єра Олексія Гончарука, 67,4% сказали, що стали гірше ставитися до тих міністрів і керівників, які отримують такі виплати.
Половина українців вважають прийнятною і справедливою максимальну різницю у зарплаті між керівником держпідприємства або установи та його підлеглими середнього рівня від 1,6 до 2-х разів (31,1%) і від 2,1 до 3-х разів (21,1).
Так само переважна більшість опитаних вважає прийнятною і справедливою максимальну різницю в зарплаті між директором приватного підприємства та його підлеглим середнього рівня від 1,6 до 2-х разів (20,7%) та від 2,1 до 3-х разів (19,4%).
Дослідження проводилося з 24 по 28 січня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2003 респонденти. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,24% з імовірністю 0,95.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що керівники Мінкульту отримали "під ялинку" сотні тисяч зарплати. Зокрема, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень.
- Гончарук заявив, що високі зарплати міністрам долають корупцію та спокусу зловживання службовим становищем.
- 14 січня Верховна Рада висунула вимогу Кабінету міністрів прозвітувати про нарахування великих премій окремим міністрам та розповісти про причини таких нарахувань.
- 17 січня під час години запитань до уряду українські міністри та прем’єр Олексій Гончарук так і не прозвітували про свої багатотисячні премії напередодні нового року.
- Водночас президент Володимир Зеленський 17 січня пояснив прем’єру Олексію Гончаруку, що зарплати в міністрів мають бути "нормальними" і сказав, що доведеться прощатися з урядовцями, які хочуть більше.
- Раніше також повідомлялося, що топ-менеджери "Нафтогазу" отримають премію у 700 мільйонів гривень.
- 11 грудня 2019 року міністр юстиції Денис Малюська заявив, що його не влаштовує зарплата і він не виключає перехід на іншу роботу.
- Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявляв, що деякі міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають "фінансову подушку" і їм важко утримувати свої родини.
- 18 січня Кабмін оприлюднив зарплати урядовців. Найвищу середню зарплату у 2019 році отримував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – 100 041 грн.