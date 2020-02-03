Українці вважають несправедливими захмарні зарплати держслужбовців

89% українців вважають, що ті зарплати і великі надбавки, які отримують державні службовці, не є справедливими.

Джерело: результати опитування, проведеного Центром соціального моніторингу та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка з 24 по 28 січня

Деталі: Про зарплати міністрів, їхніх заступників, керівного складу окремих держпідприємств (Укрпошта, Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця) знають 93,5% українців і лише 6,5% – нічого не чули про це.

Справедливими премії і надбавки для топчиновників вважають лише 5% опитаних.

Через високі зарплати 61,7 % українців заявили, що стали гірше ставитися до прем’єра Олексія Гончарука, 67,4% сказали, що стали гірше ставитися до тих міністрів і керівників, які отримують такі виплати.

Половина українців вважають прийнятною і справедливою максимальну різницю у зарплаті між керівником держпідприємства або установи та його підлеглими середнього рівня від 1,6 до 2-х разів (31,1%) і від 2,1 до 3-х разів (21,1).

Так само переважна більшість опитаних вважає прийнятною і справедливою максимальну різницю в зарплаті між директором приватного підприємства та його підлеглим середнього рівня від 1,6 до 2-х разів (20,7%) та від 2,1 до 3-х разів (19,4%).

Дослідження проводилося з 24 по 28 січня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2003 респонденти. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,24% з імовірністю 0,95.

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