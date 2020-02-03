ДУС не оплачувало поїздку Зеленського в Оман і не перевозило його

Державне управління справами не витрачало кошти для організації візиту президента України Володимира Зеленського до Оману в січні 2020 року.

Джерело: відповідь ДУС на запит "Української правди"

Дослівно: "Державне управління справами не здійснювало оплату витрат, пов’язаних з перебуванням президента України Зеленського В. О. в Омані в січні 2020 року, та не забезпечувало організацію перевезення повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна".

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Що цьому передувало: В Офісі президента раніше відповіли "Українській правді", що володіють інформацією про те, хто літав із президентом Володимиром Зеленським у Оман в січні 2020 року.

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