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ДУС не оплачувало поїздку Зеленського в Оман і не перевозило його

Понеділок, 3 лютого 2020, 13:27
ДУС не оплачувало поїздку Зеленського в Оман і не перевозило його

Державне управління справами не витрачало кошти для організації візиту президента України Володимира Зеленського до Оману в січні 2020 року.

Джерело: відповідь ДУС на запит "Української правди"

Дослівно: "Державне управління справами не здійснювало оплату витрат, пов’язаних з перебуванням президента України Зеленського В. О. в Омані в січні 2020 року, та не забезпечувало організацію перевезення повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна".

 
Скріншот

Що цьому передувало: В Офісі президента раніше відповіли "Українській правді", що володіють інформацією про те, хто літав із президентом Володимиром Зеленським у Оман в січні 2020 року.

Знати більше: Андрій Єрмак: Зеленський повернувся з Оману настільки швидко, наскільки це було можливо

  • Вранці 8 січня у Офісі президента повідомили, що президент Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману та повертається до Києва. 
  • До Оману Зеленський разом з родиною полетів 5 січня. В пресслужбі тоді заявили, що візит є офіційним, проте президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти. Відомо, що з Зеленським був радник Андрій Єрмак.
  • За спостереженням програми "Схеми", Зеленський прилетів з Оману майже через добу після авіакатастрофи українського літака МАУ в Ірані.
  • Переліт літака Медведчука до Оману і назад збігся з перебуванням Зеленського в Омані. ЗМІ припускали, що Зеленський міг зустрічатися із представниками РФ. У Зеленського таку версію назвали спекуляцією. Медведчук заявив, що на його літаку з Оману до Москви летіла сім’я його старшої доньки.
  • Офіс президента повідомив у січні, що Зеленський провів в Омані 2 зустрічі: з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман і виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Султанату. На цих зустрічах обговорювалися торгівельні відносини і можливі інвестиції в Україну. В обох повідомленнях Офісу президента не згадувалося про інших учасників візиту в Оман.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийОманОфіс президента
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