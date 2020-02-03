"Слава Україні!": Ердоган на зустрічі с Зеленським використав патріотичне вітання

Президентом Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган, який прибув в Україну з офіційним візитом, привітався з почесною вартою словами "Слава Україні!"

Джерело: відео з урочистої церемонії зустрічі біля Маріїнського палацу у Києві

Деталі: Під час зустрічі прозвучали гімни Туреччини та України.

Після цього президент Ердоган підійшов до мікрофона, що стояв перед почесним караулом і гучно привітався "Слава Україні!", на що військові усі разом вигукнули "Героям слава!".

Що було раніше: 3 лютого президент Володимир Зеленський зустрічається з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, який прибув в Україну з офіційним візитом.

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