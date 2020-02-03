"Слава Україні!": Ердоган на зустрічі с Зеленським використав патріотичне вітання
Понеділок, 3 лютого 2020, 13:43
Президентом Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган, який прибув в Україну з офіційним візитом, привітався з почесною вартою словами "Слава Україні!"
Джерело: відео з урочистої церемонії зустрічі біля Маріїнського палацу у Києві
Деталі: Під час зустрічі прозвучали гімни Туреччини та України.
Після цього президент Ердоган підійшов до мікрофона, що стояв перед почесним караулом і гучно привітався "Слава Україні!", на що військові усі разом вигукнули "Героям слава!".
Що було раніше: 3 лютого президент Володимир Зеленський зустрічається з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, який прибув в Україну з офіційним візитом.
Передісторія:
- У жовтні 2018 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект щодо вітання "Слава Україні!" – "Героям слава!" в армії та в поліції.
Українська правда