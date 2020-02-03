"Слава Україні!": Ердоган на зустрічі с Зеленським використав патріотичне вітання

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Понеділок, 3 лютого 2020, 14:43

Президентом Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган, який прибув в Україну з офіційним візитом, привітався з почесною вартою словами "Слава Україні!"

Джерело: відео з урочистої церемонії зустрічі біля Маріїнського палацу у Києві

Деталі: Під час зустрічі прозвучали гімни Туреччини та України.

Після цього президент Ердоган підійшов до мікрофона, що стояв перед почесним караулом і гучно привітався "Слава Україні!", на що військові усі разом вигукнули "Героям слава!".

Що було раніше: 3 лютого президент Володимир Зеленський зустрічається з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, який прибув в Україну з офіційним візитом.

Передісторія: 

  • У жовтні 2018 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект щодо вітання "Слава Україні!" – "Героям слава!" в армії та в поліції. 

Українська правда
Теми: Туреччина Зеленський Нацгвардія


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