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Кирил попросив: В Кремлі подумають, чи згадувати Бога в Конституції

Понеділок, 3 лютого 2020, 14:33
Кирил попросив: В Кремлі подумають, чи згадувати Бога в Конституції

В Росії робоча група розглядатиме питання щодо згадування в Конституції Росії Бога.

Джерело: російське агентство ТАСС із посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Вся дискусія ведеться в рамках комісії (робоча група з підготовки поправок до Конституції – ред.), вона повинна там вестися. Склад комісії дуже широкий, там висловлюються різні точки зору, формулюються різні пропозиції, в тому числі і цю пропозицію (про згадування Бога – ред.) будуть там обговорювати".

Деталі: Раніше 1 лютого Голова Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда в своєму Telegram-каналі повідомив, що патріарх Кирило під час трапези після присвяченій 11-річчю його інтронізації літургії закликав молитися за те, щоб до Конституції було внесено згадка про Бога.

Знати більше: 

Вічний цар Росії. Чому Путін розігнав уряд та переписує Конституцію

Що передувало:

  • 15 січня президент РФ Володимир Путін озвучив пропозиції щодо зміни Конституції РФ, які парламент може ухвалити після всенародного голосування.
  • Після послання Путіна Федеральним зборам уряд РФ подав у відставку, посилаючись на 117 статтю Конституції РФ.
  • Згодом Путін заявив про намір запровадити посаду заступника голови Ради безпеки РФ і запропонувати її Дмитру Медведєву.
  • На посаду прем'єр-міністра Путін запропонував кандидатуру чинного голови Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКонституціярелігія
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