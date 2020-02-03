Кирил попросив: В Кремлі подумають, чи згадувати Бога в Конституції

764 перегляди
Понеділок, 3 лютого 2020, 15:33

В Росії робоча група розглядатиме питання щодо згадування в Конституції Росії Бога.

Джерело: російське агентство ТАСС із посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Вся дискусія ведеться в рамках комісії (робоча група з підготовки поправок до Конституції – ред.), вона повинна там вестися. Склад комісії дуже широкий, там висловлюються різні точки зору, формулюються різні пропозиції, в тому числі і цю пропозицію (про згадування Бога – ред.) будуть там обговорювати".

Деталі: Раніше 1 лютого Голова Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда в своєму Telegram-каналі повідомив, що патріарх Кирило під час трапези після присвяченій 11-річчю його інтронізації літургії закликав молитися за те, щоб до Конституції було внесено згадка про Бога.

Знати більше: 

Вічний цар Росії. Чому Путін розігнав уряд та переписує Конституцію

Що передувало:

  • 15 січня президент РФ Володимир Путін озвучив пропозиції щодо зміни Конституції РФ, які парламент може ухвалити після всенародного голосування.
  • Після послання Путіна Федеральним зборам уряд РФ подав у відставку, посилаючись на 117 статтю Конституції РФ.
  • Згодом Путін заявив про намір запровадити посаду заступника голови Ради безпеки РФ і запропонувати її Дмитру Медведєву.
  • На посаду прем'єр-міністра Путін запропонував кандидатуру чинного голови Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна

Теми: Росія Конституція релігія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Російська церква судиться за кожну громаду, яка переходить в ПЦУ – Епіфаній 3 лютого 2020, 15:01
Путінські соціологи заявили, що 90% росіян підтримують поправки до Конституції РФ 3 лютого 2020, 11:42
Прийшов час стратегчних змін у гуманітарній співпраці 3 лютого 2020, 09:00
Усі новини
Головні новини
Якби вибори, у Верховну Раду точно пройшли б лише 4 партії
З’явився новий рейтинг довіри до влади
Іран припинив ділитися з Україною доказами після витоку запису пілота
Разумков – нардепам: Зі зручних крісел ВР можна швидко знову стати ближче до людей
Усі новини
опитування

Українцям стали менше подобатися комедії

думка

Хочу пити! Що варто обрати – воду з-під крана чи мінеральну, енергетик, солодкий напій, сік?

Гаджети

Які емодзі з'являться у гаджетах в 2020 році