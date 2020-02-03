Кирил попросив: В Кремлі подумають, чи згадувати Бога в Конституції

В Росії робоча група розглядатиме питання щодо згадування в Конституції Росії Бога.

Джерело: російське агентство ТАСС із посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Вся дискусія ведеться в рамках комісії (робоча група з підготовки поправок до Конституції – ред.), вона повинна там вестися. Склад комісії дуже широкий, там висловлюються різні точки зору, формулюються різні пропозиції, в тому числі і цю пропозицію (про згадування Бога – ред.) будуть там обговорювати".

Деталі: Раніше 1 лютого Голова Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда в своєму Telegram-каналі повідомив, що патріарх Кирило під час трапези після присвяченій 11-річчю його інтронізації літургії закликав молитися за те, щоб до Конституції було внесено згадка про Бога.

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