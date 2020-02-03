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Путін не згоден з Ердоганом і кличе його в окупований Крим

Понеділок, 3 лютого 2020, 15:39
Путін не згоден з Ердоганом і кличе його в окупований Крим

У Кремлі не згодні з позицією президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана щодо Криму і кримських татар та запрошують його відвідати окупований півострів.

Джерело: російський Інтерфакс з посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Деталі: "У цій частині ми категорично не згодні з нашими турецькими партнерами, ми не згодні з формулюваннями, які використовуються в цьому контексті, ми неодноразово говорили про безпідставність будь-яких побоювань щодо кримських татар".

Він заявив, що президент Ердоган має чинне запрошення від президента РФ Володимира Путіна відвідати окупований Крим.

Що було раніше: Так Пєсков прокоментував заяву Ердогана про те, що Анкара не визнає анексію Криму Росією і продовжує стежити за становищем кримських татар.

3 лютого Ердоган прибув в Україну з офіційним візитом, він привітався з почесною вартою словами "Слава Україні!"

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримкримські татариТуреччинаРосіяокупація
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