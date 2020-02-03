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Зеленський про повернення полонених: Думаю, найближчим часом будуть дати

Понеділок, 3 лютого 2020, 16:30
Зеленський про повернення полонених: Думаю, найближчим часом будуть дати

Президент Володимир Зеленський очікує найближчим часом узгодження списків для повернення полонених українців із тимчасово окупованих територій.

Джерело: Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів на спільному брифінгу президентом Туреччини 3 лютого

Пряма мова: "Обмін наших полонених, я би його назвав – повернення українських громадян додому, – це одна з наших пріоритетних глобальних задач. Можна сказати, наша місія, з якою, мені здається, ми непогано справляємось".

Деталі: За словами Зеленського, переговори щодо обміну тривають за двома напрямками: в Мінську в рамках Тристоронньої контактної групи щодо осіб, які перебувають за ґратами і у підвалах ОРДЛО, та з Росією (більшість заручників – кримські татари). Він зазначив, що в Мінську українська сторона вже віддала в роботу свій список.

Пряма мова: "Там готується список, він дуже великий. Я думаю, найближчим часом будуть дати першої частини. Чому першої, тому що дійсно там (в ОРДЛО) дуже багато людей. Другий трек – це розмова з російською стороною щодо обміну полонених, які знаходяться в Криму чи на території РФ. Там теж почалась робота. Я впевнений, що теж найближчим часом будуть дати. Вся наша команда над цим дуже важко але таки працює".

Передісторія:

  • Команда Володимира Зеленського домоглася вже двох обмінів: 7 вересня2019 року Росія видала Києву військовополонених моряків та політв’язнів за формулою "35 на 35", а 29 грудня підконтрольні Росії бойовики Донбасу передали Україні 76 громадян в обмін на 127 осіб.
  • Серед осіб, виданих Києвом в обмін на полонених ОРДЛО, були звинувачені в тероризмі, причетні до загибелі людей, та колишні співробітники спецпідрозділу "Беркут", яких обгрунтовано підозрюють у причетності до розстрілів на Євромайдані.
  • 29 січня 2020 року на зустрічі Тристоронньої контактної групи українська сторона передала протиборчій стороні новий списоксвоїх громадян, яких хоче повернути з ОРДЛО.

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Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: заручникиЗеленський
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