Зеленський про повернення полонених: Думаю, найближчим часом будуть дати

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Понеділок, 3 лютого 2020, 17:30

Президент Володимир Зеленський очікує найближчим часом узгодження списків для повернення полонених українців із тимчасово окупованих територій.

Джерело: Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів на спільному брифінгу президентом Туреччини 3 лютого

Пряма мова: "Обмін наших полонених, я би його назвав – повернення українських громадян додому, – це одна з наших пріоритетних глобальних задач. Можна сказати, наша місія, з якою, мені здається, ми непогано справляємось".

Деталі: За словами Зеленського, переговори щодо обміну тривають за двома напрямками: в Мінську в рамках Тристоронньої контактної групи щодо осіб, які перебувають за ґратами і у підвалах ОРДЛО, та з Росією (більшість заручників – кримські татари). Він зазначив, що в Мінську українська сторона вже віддала в роботу свій список.

Пряма мова: "Там готується список, він дуже великий. Я думаю, найближчим часом будуть дати першої частини. Чому першої, тому що дійсно там (в ОРДЛО) дуже багато людей. Другий трек – це розмова з російською стороною щодо обміну полонених, які знаходяться в Криму чи на території РФ. Там теж почалась робота. Я впевнений, що теж найближчим часом будуть дати. Вся наша команда над цим дуже важко але таки працює".

Валентина Романенко, УП
Теми: заручники Зеленський


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