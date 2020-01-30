Україна передала список на обмін на засіданні ТКГ – Єрмак

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Четвер, 30 січня 2020, 12:38

Українська сторона 29 січня передала Тристоронній контактній групі новий список своїх громадян, яких хоче повернути через обмін з Росією та ОРДЛО.

Джерело: помічник президента Андрій Єрмак у коментарі журналістам

Пряма мова: "Вчора список був переданий на засіданні Тристоронньої контактної групи".

Деталі: За словами Єрмака, ті два треки, про які говорив президент Володимир Зеленський (обмін з Росією і з ОРДЛО), "сьогодні в роботі, і ніхто темпу, який взяли з обміну – щоб у максимально швидкі строки всі наші громадяни були звільнені, – не знижує".

Що було раніше: 23 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори і готує два списки на звільнення українців, утримуваних в Росії та на тимчасово окупованій території. 

Передісторія:

  • 7 вересня 2019 року в рамках обміну з Росією в Україну повернулися 35 утримуваних українців, у Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.
  • 29 грудня 2019 року в рамках обміну з угрупованнями "ДНР" і "ЛНР", яких підтримує Росія, з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію повернулися 76 людей. Київ видав окупантам Донбасу 124 осіб.
  • 31 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський говорив по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним. Вони, зокрема, домовилися про узгодження списків для звільнення переслідуваних Росією кримчан, а також росіян, яких утримують під вартою в Україні.
  • Повідомлялося, що новий обмін може відбутися вже цієї зими при наявності відповідних умов.
  • За даними представниці України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерії Лутковської, на території ОРДЛО незаконно утримують ще близько 300 людей: стосовно 101 особи у Києва є підтверджувальні документи, а стосовно приблизно 200 людей – лише інформація від родичів.

Українська правда
Теми: Зеленський полонені Росія


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