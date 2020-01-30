Україна передала список на обмін на засіданні ТКГ – Єрмак

Українська сторона 29 січня передала Тристоронній контактній групі новий список своїх громадян, яких хоче повернути через обмін з Росією та ОРДЛО.

Джерело: помічник президента Андрій Єрмак у коментарі журналістам

Пряма мова: "Вчора список був переданий на засіданні Тристоронньої контактної групи".

Деталі: За словами Єрмака, ті два треки, про які говорив президент Володимир Зеленський (обмін з Росією і з ОРДЛО), "сьогодні в роботі, і ніхто темпу, який взяли з обміну – щоб у максимально швидкі строки всі наші громадяни були звільнені, – не знижує".

Що було раніше: 23 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори і готує два списки на звільнення українців, утримуваних в Росії та на тимчасово окупованій території.

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