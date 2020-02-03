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В Криму арештували власника парку левів, що підтримував окупацію

Понеділок, 3 лютого 2020, 17:17
В Криму арештували власника парку левів, що підтримував окупацію

Підконтрольний Росії Білогірський районний суд заарештував кримського бізнесмена власника ялтинського зоопарку "Казка" і парку левів "Тайган" Олега Зубкова, який не з’явився на суд.

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: У справі укушенной туристки Ольги Соломіної суддя Тетяна Балема винесла рішення про арешт Зубкова на два місяці.

На директора парків наділи наручники і відвели в поліцейську дільницю. За словами адвокатів, вони будуть працювати, щоб Зубкова відпустили достроково.

В пресслужбі суду заявили, що суддя винесла рішення про його арешт на два місяці, так як є побоювання, що він виїде за кордон.

У липні 2018 року повідомлялося, що лев вкусив туристку Ольгу Соломину в сафарі-парку "Тайган". За словами жінки, в момент нападу хижака директор "Тайган" Олег Зубков був поруч, але "не зміг відразу втихомирити своїх тварин".

Сам Зубков стверджує, що Соломіна була в нетверезому стані і "тіпала лева за гриву", через що він її і вкусив.

Що було раніше: Після анексії Криму Зубков заявляв, що через переділ власності на півострові готовий залишити свій бізнес і перебратися в материкову Україну. Перед цим він підтримав анексію півострова Росією.

Зубков стверджує, що протягом п'яти років не може оформити документи на земельні ділянки, де знаходиться його власність.

За роки анексії Криму Зубков відвідав понад 500 судових засідань, пов'язаних з численними штрафами і звинуваченнями на його адресу з боку підконтрольних Кремлю кримської влади.

"Українська правда" у Threads

Теми: КриманексіяРосія
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