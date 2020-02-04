У "Слузі народу" незадоволені регіональною політикою Зеленського

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Вівторок, 4 лютого 2020, 07:26

За словами співрозмовників УП, найбільш проблемними регіонами для Офісу президента є прикордонні області, де призначені Володимиром Зеленським очільники ОДА не мають ніякого впливу на місцеву політику.

Джерело: стаття УП

Пряма мова нардепа від "Слуги народу": "Там класні хлопці губернатори, але вони нічого не можуть зробити. Кернес за 15 років вибудував таку структуру – силовики, депутати, медіа, що новий губернатор робиться безруким. Одеса – це взагалі окрема тема: там і Труханов, і Альперин, і купа інших дрібних банд. Туди треба жорсткого мужика зі сталевими нервами, а наш голова ОДА – добряк."

Деталі: Найбільш проблемними "слугам" видаються Миколаївська, Харківська та Одеська області. 

Окрім нардепів, незадоволена кадровою політикою, а іноді і її відсутністю, влада на місцях. 

Деякі з опитаних мерів не під запис розповідали, що у Зеленського відсутня стратегія регіональної політики. А чинного "куратора" регіонів Трофімова "в очі не бачили". 

"Ви питаєте, яка стратегія регіональної політики Зеленського? Напевно, вона полягає у її відсутності" – розповідає один з міських голів. 

"Загалом опитані УП міські голови та впливові представники різних регіонів досить критично висловлюються щодо роботи Офісу в питаннях регіональної політики. Вони описують цю роботу одним словом: хаос", – йдеться у статті. 

Українська правда
Теми: Зеленський Офіс президента регіони децентралізація


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