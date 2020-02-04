Хаос чи вертикаль влади. Як Зеленський працює з регіонами

Прихід до влади Володимира Зеленського перевернув з ніг на голову усю українську політику.

Зеленський повністю перезавантажив Банкову, зібрав новий Кабмін, його партія тріумфально перемогла на виборах і сформувала монобільшість.

Однак цунамі оновлення влади зупинилося відразу за межами столиці.

На регіональному рівні так і не сталося глобальної зміни еліт. Міські голови, місцеві й обласні ради залишилися тими, що й були при Порошенку.

Донедавна навіть не в кожній області був призначений новий керівник ОДА. Наприклад, на Сумщині дотепер немає керівника – а це прямий представник президента і його опора в області.

У жовтні цього року в Україні мають відбутися місцеві вибори, на яких політична сила Зеленського пройде перше велике випробування на спроможність утримати моновладу.

Одну з ключових ролей у виборчому процесі відіграватимуть обласні державні адміністрації (ОДА), тому що Зеленському потрібно отримати максимальний вплив на кожну окрему область.

Напередодні старту підготовки до місцевих виборів, яку "Слуга народу" розпочне наприкінці лютого, ми вирішили розібратися, яку стратегію регіональної політики нині вибудовує Офіс президента.

Президент з командою у Львівській області фото: пресслужба президента

Зе!губернатори

Керівник облдержадміністрації – це людина, яка у своїй області представляє президента й уряд водночас. В ідеалі голова ОДА впроваджує політику голови держави в регіоні та повністю контролює ситуацію на місці.

Ключові завдання губернатора – з одного боку, активно комунікувати з місцевими елітами й силовиками, а з іншого – працювати з електоратом, аби на виборах забезпечити максимальний результат президента чи його партії.

"Умілий губернатор – це цар і бог в області. Він має контролювати обласний бюджет, тримати в руках облраду, домовлятися із міською владою – ба більше, він може навіть контролювати опозицію. Якщо ти – профі, опозиція погоджує з тобою свої дії. Наприклад, хочуть провести акцію: підходять і просять дозволу у губернатора", – описував "Українській правді" вплив голови ОДА один з колишніх членів команди Петра Порошенка.

Сьогодні на Банковій за регіональну політику відповідає Сергій Трофімов, перший заступник керівника Офісу президента. До цього він працював виконавчим продюсером студії "Квартал 95".

Трофімов займається підбором і кандидатів на керівників ОДА, і кандидатів у РДА, а згодом їхньою координацією від імені президента фото: ельдар сарахман, уп

Перший заступник керівника ОПУ непублічний та не любить зайвий раз спілкуватися з пресою. Водночас Трофімов не є жорстким керівником чи якимось "сірим кардиналом" влади – він неконфліктний та чітко виконує те, що йому довірив робити президент. Ще з часів "Кварталу" він користується високою довірою Зеленського, який і привів його на Банкову.

Саме тому на президентських виборах перший заступник голови ОПУ відповідав за комунікацію з місцевими штабами.

Власне, Трофімов нині займається підбором і кандидатів на керівників ОДА, і кандидатів у РДА, а згодом їхньою координацією від імені президента.

"Сергій разом з Ольгою Бугай (генеральний директор директорату з питань регіональної політики та децентралізації ОПУ, яка свого часу була членкинею партії "Україна майбутнього" – УП) проводять співбесіди з кандидатами. Вони ставлять досить фахові запитання: а що ти збираєшся робити в регіоні? Яке твоє бачення медичної реформи? А що думаєш про інфраструктуру області", – пояснює УП один із кандидатів у місцеву владу.

Після цього кожен, кого Трофімов збирається рекомендувати президенту на губернатора, має окрему співбесіду із Зеленським – адже "останнє слово завжди за президентом".

"На цих зустрічах сидить Зеленський, Богдан, може бути Шефір. Тут президент вже намагається зрозуміти, хто ти такий. Наприклад, він не запитує про плани як потенційного губернатора. Ставляться питання про доходи, про зв'язки, про родину", – говорить співрозмовник УП, який був присутній на кількох таких співбесідах.

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Через сильний голод кадрів претендентів на голову ОДА чи РДА Трофімову можуть рекомендувати його колеги на Банковій та народні депутати зі "Слуги народу".

Наприклад, за даними УП, помічник президента Андрій Єрмак рекомендував голів ОДА в Донецькій, Луганській, Миколаївській областях, керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія – в Херсонській та Одеській.

У свою чергу керівник ОПУ Андрій Богдан рекомендував вже звільненого голову Львівської ОДА, а спікер парламенту Дмитро Разумков пропонував колишнього голову Київської ОДА Михайла Бно-Айріяна.

Перший заступник керівника ОПУ Трофімов у розмові з УП не став підтверджувати інформацію наших співрозмовників, але зазначив:

"Всі члени команди пропонують людей, на яких можна спиратися, які себе якось зарекомендували. Хтось справляється, хтось – ні. Ми підбираємо людей за професійними якостями та даємо їм можливість пропонувати свої команди. Відповідно, ми легко прощаємося з будь-яким кандидатом, тому що він не є політичним призначенцем, а друге – ми нікого йому в команду не вкручували".

За останні місяці Офіс звільнив уже п'ятьох губернаторів: це Михайло Бно-Айріян у Київській області, який сам написав про звільнення, Ігор Шевченко у Черкаській області, Ігор Бондаренко на Закарпатті, Маркіян Мальський на Львівщині, Віталій Комарницький у Луганській області.

"Вони всі не справлялися, надто слабкі. По Бно-Айріяну скажу чесно – хоч туди приплітали Коломойського, але насправді це була кадрова помилка Трофімова", – зазначає один із керівників ОПУ.

Є й досить неоднозначні випадки з призначеннями голів ОДА.

Наприклад, губернатора Харківщини Олексія Кучера у фракції "Слуга народу" пов'язують із місцевим авторитетом Вадимом Слюсарєвим, якого ЗМІ називають "смотрящим за Харківською областю". Кілька років тому Кучер був адвокатом одного з фігурантів справи "рюкзаків Авакова", підприємця Володимира Литвина.

Призначення Олексія Кучера очільником Харківської облдержадміністрації фото: kharkivoda.gov.ua

За даними ЗМІ, Слюсарєв був одним із тіньових кураторів виборчого штабу партії "Слуга народу" на парламентських виборах у Харківській області. В минулому Слюсарєв був помічником нардепа "Партії регіонів" Артема Пшонки, сина ексгенпрокурора Віктора Пшонки.

Джерела у місцевій владі в Харкові запевняють УП, що Офіс президента активно комунікує зі Слюсарєвим стосовно ситуації у Харківській області – мовляв, колишній помічник Пшонки є навіть впливовішим за губернатора.

Цілком незрозуміла ситуація сталася із непризначенням екснардепа Романа Семенухи губернатором Сумської області, якого наприкінці грудня Кабмін затвердив на цій посаді.

Попри рішення Кабміну Семенуха так і не став головою ОДА. Одні джерела наполягають, що проти цього призначення доклав руку впливовий на Сумщині нардеп Андрій Деркач, який намовив Трофімова проти Семенухи. Інші джерела, наближені до Банкової, стверджують, що в минулому Семенуха надто критично висловлювався про Зеленського і це стало відомо в Офісі.

"Як ти можеш виконувати політику президента, коли ти був проти нього?" – обурюється один зі співрозмовників в ОПУ.

Як це працює

"Ви питаєте, яка стратегія регіональної політики Зеленського? Напевно, вона полягає у її відсутності. От я вам чесно кажу: голова ОДА мені страшенно подобається, бо він мені не заважає працювати. Скажу більше – ні облрада, ні я його не помічаємо і робимо своє", – розповідає не під запис один з міських голів.

"При Порошенку Ковальчук (колишній перший заступник голови АП з регіональних питань) регулярно сунув носа у справи міста, він всіх знав і міг комунікувати навіть з фракціями на місцях. Про Трофімова нічого сказати не можу – я його в очі не бачив", – коментує мер вже іншого міста.

Загалом опитані УП міські голови та впливові представники різних регіонів досить критично висловлюються щодо роботи Офісу в питаннях регіональної політики. Вони описують цю роботу одним словом: хаос.

Представники кількох областей не під запис скаржилися УП, що в ОПУ надто довго затверджують кандидатів на голів РДА, а по деяких регіонах взагалі немає губернатора, а є виконуючі обов'язки – це стосується Закарпатської, Львівської та Сумської областей.

"Ми кілька місяців чекаємо, аби нам призначили голів РДА, яких ми їм подали. Заступники цих голів РДА – старі, в обласних радах "слуга" не має своїх представників, силовиків на горі нам не дають. Тобто ситуація на місцях дуже складна", – обурюється радник одного з голів ОДА, який попросив не називати його імені.

Серед депутатів "Слуги народу" теж є незадоволені регіональною політикою ОПУ. Джерела в "СН" зізнаються, що проблемними областями для Офісу є всі прикордонні регіони, але найбільш системні питання стоять до Одеської, Харківської, та Миколаївської областей.

"Там класні хлопці губернатори, але вони нічого не можуть зробити. Кернес за 15 років вибудував таку структуру – силовики, депутати, медіа, що новий губернатор робиться безруким. Одеса – це взагалі окрема тема: там і Труханов, і Альперин, і купа інших дрібних банд. Туди треба жорсткого мужика зі сталевими нервами, а наш голова ОДА – добряк", – емоційно описує ситуацію один із впливових депутатів "Слуги народу".

Та найслабшим місцем регіональної політики Офісу є те, що головами ОДА зазвичай стають люди, які не мають серйозного політичного, а часом і якісного менеджерського досвіду. В ситуації, коли Зеленський взяв собі на стяг меседж про повне оновлення старих еліт, ОПУ доводиться ходити між крапель, адже на місцях неможливо керувати без досвіду.

Трофімов намагається виправити такий стан речей завдяки системній комунікації з губернаторами та головами РДА.

"Я не зовсім розумію, у чому полягає "хаос", про який ви говорите. У нас селекторні наради щотижня. Раз на два місяці проводимо зустрічі, пов'язані з навчанням губернаторів. Є зустрічі з президентом, є окремі зустрічі з міністрами, відправляємо заступників міністрів у регіони. Розумієте, у нас величезна нагрузка, тому що ми маємо замінити владу на нових людей, які мають бути кращими за досвідчених людей – а це дуже непросто", – коментує телефоном перший заступник керівника ОПУ.

Перед кожним головою ОДА Офіс поставив три ключові завдання: це боротьба з корупцією на місцевому рівні, закінчення реформи децентралізації та залучення інвестицій в регіон.

Хоч в ОПУ про це не говорять, але найбільшим випробуванням для губернаторів та Трофімова стануть місцеві вибори. Особливо, якщо їх доведеться проводити ще й на окупованих територіях Донецької і Луганської областей – так, як того хоче впливовий помічник Зеленського Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак: "Сподіваюся, що ми зробимо такі кроки для того, щоб місцеві вибори, за українським законом, пройшли по всій території України (включаючи ОРДЛО - ред.) наприкінці жовтня" фото: ельдар сарахман, уп

Саме голови ОДА будуть одним із ключових елементів для організації виборчого процесу. Великою мірою, вони будуть неофіційними керівниками виборчого штабу "Слуги народу" в областях та "наглядати за порядком".

Допомагатимуть їм мажоритарники, які зможуть впливати на формування списків і виконуватимуть роль VIP-агітаторів.

Натомість у Києві працюватимуть політтехнологи та центральний штаб "Слуги народу".

Після яскравих президентських та парламентських перегонів у турборежимі місцеві вибори стануть для Зеленського та всієї його команди першим великим тестом на спроможність втримати владу у своїх руках.

Якщо ж "Слуга народу" провалить місцеві вибори, Зеленському доведеться домовлятися з місцевими елітами на кшталт Труханова, Кернеса (на фото) фото: укрінформ

Всі політичні конкуренти Зеленського – Тимошенко, Порошенко, Медведчук та ціла когорта регіональних феодалів – робитимуть все можливе, щоб послабити владу президента.

І, на відміну від президентських і парламентських виборів, перспектив у них набагато більше. Адже на місцевих виборах люди голосують не лише за бренд, а за реальних людей, які живуть з ними поруч в одному місті чи селі.

Якщо ж "Слуга народу" провалить місцеві вибори, Зеленському доведеться домовлятися з місцевими елітами штибу Труханова, Кернеса, Деркача та рештою.

Тобто домовлятися з тими, кого він мав "зробити".

Роман Кравець, УП