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Міністерка Бабак: "Порадіти на моїх кістках не вийде. Бійтеся"

Вівторок, 4 лютого 2020, 10:06
Міністерка Бабак: Порадіти на моїх кістках не вийде. Бійтеся

Міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак заявляє, що у будівельній галузі України панує корупція, і різні клани намагаються зберегти сфери свого впливу, але порадіти з її звільнення у злопихателів не вийде.

Джерело: Бабак на засіданні Верховної Ради 4 лютого

Пряма мова: "Я попросила це слово для того, щоб сказати тим людям, яких я би назвала злопихателями у будівельній сфері, які обплутали її як спрут, і, думаю, хотіли би радіти на моїх кістках після мого звільнення: "Не вийде!".  

Не вийде тому, що те, що розпочато цим урядом, Міністерством розвитку громад, Офісом президента по боротьбі з корупцією у будівельній галузі, у сфері архітектурно-будівельного контролю розпочато і не має зворотного шляху.

Те, що іду я з цієї посади не означає, що  президент припинив боротьбу з вами. Вся система запущена. Бійтеся! Вам не буде місця в будівельній галузі".

Деталі: За словами Бабак, наразі правоохоронці "розпочали системну боротьбу з тими, хто сьогодні через різні клани намагається розгойдати ситуацію як в Офісі президента, так і в уряді, і спекулюють на цьому".

Вона також розповіла, що зараз корупціонери через "підставні організації типу "Стоп свавілля", "Громадська  правда" намагаються звільніти людей в Держархбудінспекції. Також певні люди продовжують працювати у системі ДАБІ і "писати кляузи, щоб залишити сферу свого впливу". Інші – "через бандюків" погрожують людям, щоб вони не виходили на роботу.

За словами Бабак, за всіма цими людьми сьогодні "слідкують належним чином".

Міністерка також додала, що з нею розпочали боротьбу у пресі через анулювання дозволів на будівництво на вулицях Вільшанській і Гоголівській у Києві. Також, за її словами, ці люди планують розпочати будівництво біля "Палацу Україна" на вулиці Івана Франка. Але, Бабак переконана, що "друзі-кияни не будуть стояти осторонь".

Вона подякувала за довіру парламенту, президенту і уряду, але просила відпустити її "з богом".  

За словами Бабак, заяву на звільнення вона написала сама, за власним бажанням, без тиску, "бо так є необхідно і важливо на даний момент". Вона також додала, що наразі правоохоронці її захищають і вивчають усі ті "факти, про які вона повідомила, усі документи і заяви від людей, на яких чинився тиск".

4 лютого Верховна Рада звільнила міністерку Альону Бабак і призначила на її місце Дениса Шмигаля. 

Передісторія:

  • У середні січня міністр розвитку громад і територій Альона Бабак написала заяву про звільнення.
  • Комітет із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді призначити на посаду віце-прем'єр-міністра – міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадабудівництвоКабінет міністрівзвільнення
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