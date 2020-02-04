Рада звільнила міністерку громад і територій Бабак

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Вівторок, 4 лютого 2020, 11:09

Верховна Рада звільнила міністерку розвитку громад і територій Альону Бабак.

Джерело: пленарне засідання Верховної Ради

Деталі: Підтримали звільнення Бабак 266 нардепів, з яких 221 – зі "Слуги народу".

Фракція "Європейська солідарність" не голосувала за звільнення Бабак, бо "не почула причин звільнення міністерки".

У "Голосі" також вимагали пояснень і сприйняли виступ міністерки як заяву про те, що вона "працювала під тиском".

"Батьківщина" закликала сприймати виступ Бабак у Раді як заяву про злочин.

Водночас, за словами Бабак, заява про звільнення – її особисте рішення.

Що передувало: 16 січня Альона Бабак написала заяву про звільнення. Її відставку пояснювали тим, що міністерка "не справлялася, не делегувала повноваження"

Українська правда
Теми: Кабінет міністрів Верховна Рада


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