Рада звільнила міністерку громад і територій Бабак
Верховна Рада звільнила міністерку розвитку громад і територій Альону Бабак.
Джерело: пленарне засідання Верховної Ради
Деталі: Підтримали звільнення Бабак 266 нардепів, з яких 221 – зі "Слуги народу".
Фракція "Європейська солідарність" не голосувала за звільнення Бабак, бо "не почула причин звільнення міністерки".
У "Голосі" також вимагали пояснень і сприйняли виступ міністерки як заяву про те, що вона "працювала під тиском".
"Батьківщина" закликала сприймати виступ Бабак у Раді як заяву про злочин.
Водночас, за словами Бабак, заява про звільнення – її особисте рішення.
Що передувало: 16 січня Альона Бабак написала заяву про звільнення. Її відставку пояснювали тим, що міністерка "не справлялася, не делегувала повноваження"