Верховна Рада звільнила міністерку розвитку громад і територій Альону Бабак.

Джерело: пленарне засідання Верховної Ради

Деталі: Підтримали звільнення Бабак 266 нардепів, з яких 221 – зі "Слуги народу".

Фракція "Європейська солідарність" не голосувала за звільнення Бабак, бо "не почула причин звільнення міністерки".

У "Голосі" також вимагали пояснень і сприйняли виступ міністерки як заяву про те, що вона "працювала під тиском".

"Батьківщина" закликала сприймати виступ Бабак у Раді як заяву про злочин.

Водночас, за словами Бабак, заява про звільнення – її особисте рішення.

Що передувало: 16 січня Альона Бабак написала заяву про звільнення. Її відставку пояснювали тим, що міністерка "не справлялася, не делегувала повноваження"