Верховна Рада звільнила міністерку розвитку громад і територій Альону Бабак і призначила замість неї івано-франківського губернатора Дениса Шмигаля.

Джерело: пленарне засідання Верховної Ради

Деталі: Шмигаль, який зараз обіймає посаду івано-франківського губернатора, також став віцепрем'єр-міністром. Альона Бабак цю посаду не обіймала.

Підтримали звільнення Бабак 266 нардепів, з яких 221 – зі "Слуги народу".

Фракція "Європейська солідарність" не голосувала за звільнення Бабак, бо "не почула причин звільнення міністерки".

У "Голосі" також вимагали пояснень і сприйняли виступ міністерки як заяву про те, що вона "працювала під тиском".

"Батьківщина" закликала сприймати виступ Бабак у Раді як заяву про злочин.

За словами Бабак, заява про звільнення – її особисте рішення. Водночас, урядовиця під час виступу перед голосуванням відзначила, що у будівельній галузі України панує корупція, і різні клани намагаються зберегти сфери свого впливу, але порадіти з її звільнення у злопихателів не вийде.

Підтримали призначення Дениса Шмигаля 278 нардепів.

Що передувало: 16 січня Альона Бабак написала заяву про звільнення. Її відставку пояснювали тим, що міністерка "не справлялася, не делегувала повноваження".