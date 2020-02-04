Українці оцінили новорічне звернення Зеленського
Серед тих, хто бачив новорічне звернення Володимира Зеленського, дві третини громадян оцінили його позитивно.
Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" від 22-26 січня
Дослівно: "76% опитаних бачили новорічне привітання президента Зеленського. Серед них дві третини оцінили його позитивно, 22% – нейтрально, 13% – негативно".
Деталі: Загалом, за результатами опитування, 50% респондентів очікують змін, а 42% в надії. Водночас третина відчуває розчарування, кожен п’ятий – незахищеність, напруженість або ж обурення, кожен восьмий – відчай та розгубленість.
Відзначається, що за останні 2 роки в суспільстві зросли настрої очікування змін та надії, зменшилися – розчарування, напруженості та обурення.
Опитування проводилося 22-26 січня 2020 року серед 2500 респондентів віком від 18 років методом формалізованого інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський у своєму новорічному привітанні закликав українців об'єднатись, незалежно від уподобань, ідеалів чи мови спілкування.
- Зеленський закликав українців навчитись жити разом, у повазі, заради майбутнього своєї країни: "Адже ми уявляємо його однаково. Це успішна та квітуча країна, де немає війни. Країна, яка повернула своїх людей та свої території. Де не важливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий?".
- У соціальних мережах звернення викликало бурхливе обговорення та флешмоби з умовним слоганом #дляменеєрізниця.