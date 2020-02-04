Українці оцінили новорічне звернення Зеленського

Серед тих, хто бачив новорічне звернення Володимира Зеленського, дві третини громадян оцінили його позитивно.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" від 22-26 січня

Дослівно: "76% опитаних бачили новорічне привітання президента Зеленського. Серед них дві третини оцінили його позитивно, 22% – нейтрально, 13% – негативно".

Деталі: Загалом, за результатами опитування, 50% респондентів очікують змін, а 42% в надії. Водночас третина відчуває розчарування, кожен п’ятий – незахищеність, напруженість або ж обурення, кожен восьмий – відчай та розгубленість.

Відзначається, що за останні 2 роки в суспільстві зросли настрої очікування змін та надії, зменшилися – розчарування, напруженості та обурення.

Опитування проводилося 22-26 січня 2020 року серед 2500 респондентів віком від 18 років методом формалізованого інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.

Нагадаємо: