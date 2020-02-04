Лише 4 партії могли б зайти в Раду, якби зараз провели вибори – соціологія  

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Вівторок, 4 лютого 2020, 12:48

Президентська партія "Слуга народу" продовжує користуватися найбільшою підтримкою в українському суспільстві.

Джерело: Дослідження проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 22-26 січня 2020 року

Деталі: Згідно з опитуванням, рейтинг політичних сил очолює партія "Слуга народу" із 42,2% підтримки серед тих, хто визначився та має намір голосувати. На другому місці партія "Опозиційна платформа – За життя" – 13,5%. "Європейська солідарність" Петра Порошенка третя – 9,5%. "Батьківщина" четверта – 8,1%.

Підтримка інших партій – нижче 4%. Тих, хто не визначився, – близько 16%.

В опитуванні взяли участь громадяни від 18 років і старше. Було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

 
 

Передісторія:

  • Вибори до Верховної Ради проходили в липні 2019 року.
  • Тоді президентська партія "Слуга народу" вперше в українській історії змогла сформувати монобільшість у парламенті.
  • За кандидатів від цієї партії проголосували 43,16% виборців, які прийшли на дільниці.
  • Всього до парламенту змогли потрапити 5 партій.
  • Згідно із опитування групи "Рейтинг", проведеного в грудні 2019 року, "Слуга народу" мала підтримку 47,8%.

Українська правда
Теми: опитування Верховна Рада партії


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