Лише 4 партії могли б зайти в Раду, якби зараз провели вибори – соціологія  

Президентська партія "Слуга народу" продовжує користуватися найбільшою підтримкою в українському суспільстві.

Джерело: Дослідження проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 22-26 січня 2020 року

Деталі: Згідно з опитуванням, рейтинг політичних сил очолює партія "Слуга народу" із 42,2% підтримки серед тих, хто визначився та має намір голосувати. На другому місці партія "Опозиційна платформа – За життя" – 13,5%. "Європейська солідарність" Петра Порошенка третя – 9,5%. "Батьківщина" четверта – 8,1%.

Підтримка інших партій – нижче 4%. Тих, хто не визначився, – близько 16%.

В опитуванні взяли участь громадяни від 18 років і старше. Було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Передісторія: