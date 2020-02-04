Рада попередньо схвалила скорочення кількості депутатів на третину

Верховна Рада попередньо схвалила законопроєкт про зменшення конституційного складу Верховної Ради та закріплення пропорційної виборчої системи.

Джерело: засідання Верховної Ради, законопроєкт №1017

Деталі: "За" проголосували 236 нардепів.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський перед голосуванням підкреслив, що, на думку Володимира Зеленського і громадян України, законопроєкт відповідає інтересам українського народу.

У фракції "Голос" законопроєкт назвали "неякісним" і вказали на численні зауваження Конституційного суду до тексту документа. На їхню думку, нардепи мають їх виправити "вже на цій сесії".

Зокрема, нардепи вказали на зауваження КС про те, що вилучення з ч.1 ст.76 положення "на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування" може надати можливість узаконити будь-які засади виборів крім тих, які зараз вказані у Конституції.

У "Слузі народу" послалися на теорію Конституційного права, відповідно до якої при населенні 37 млн громадян в Україні кількість парламентарів має становити приблизно 300, максимум 320 народних депутатів.

До відома: Ініціатор проєкту – Володимир Зеленський. Президент позначив його як невідкладний.

Документ пропонує внести зміни до двох статей Конституції. У статті 76 – прописати: "Конституційний склад Верховної Ради України – триста народних депутатів України, які обираються строком на п'ять років".

У статті 77 планується норма, якою на парламентських виборах закріплюється пропорційна виборча система.

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