Рада попередньо схвалила скорочення кількості депутатів на третину
Верховна Рада попередньо схвалила законопроєкт про зменшення конституційного складу Верховної Ради та закріплення пропорційної виборчої системи.
Джерело: засідання Верховної Ради, законопроєкт №1017
Деталі: "За" проголосували 236 нардепів.
Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський перед голосуванням підкреслив, що, на думку Володимира Зеленського і громадян України, законопроєкт відповідає інтересам українського народу.
У фракції "Голос" законопроєкт назвали "неякісним" і вказали на численні зауваження Конституційного суду до тексту документа. На їхню думку, нардепи мають їх виправити "вже на цій сесії".
Зокрема, нардепи вказали на зауваження КС про те, що вилучення з ч.1 ст.76 положення "на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування" може надати можливість узаконити будь-які засади виборів крім тих, які зараз вказані у Конституції.
У "Слузі народу" послалися на теорію Конституційного права, відповідно до якої при населенні 37 млн громадян в Україні кількість парламентарів має становити приблизно 300, максимум 320 народних депутатів.
До відома: Ініціатор проєкту – Володимир Зеленський. Президент позначив його як невідкладний.
Документ пропонує внести зміни до двох статей Конституції. У статті 76 – прописати: "Конституційний склад Верховної Ради України – триста народних депутатів України, які обираються строком на п'ять років".
У статті 77 планується норма, якою на парламентських виборах закріплюється пропорційна виборча система.
Передісторія:
- 3 вересня 2019 року парламент направив законопроєкт до КС.
- 17 грудня Конституційний суд визнав законопроєкт таким, що відповідає статтям 157, 158 Конституції України, але із застереженнями. Відповідно до норм законопроєкту зміни необхідно внести також до низки інших статей, де йдеться про чисельність депутатів.