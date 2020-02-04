Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві прогнозують до 10 см снігу

Вівторок, 4 лютого 2020, 12:44
У Києві прогнозують до 10 см снігу

5 лютого у столиці очікується погіршення погодних умов, хуртовини та ожеледиця, міська влада закликає мешканців пересісти з власних авто на громадський транспорт.

Джерело: пресслужба Київської адміністрації

Дослівно: "Протягом доби 5 лютого – значні опади переважно у вигляді мокрого снігу та снігу, налипання мокрого снігу, вранці та вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця,
утворення снігового покриву висотою 5-10 см (1 рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: У зв’язку з цим Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає водіїв бути уважними та обережними на автошляхах столиці, не паркувати авто обабіч вулиць та доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

За можливості рекомендують утриматися від поїздок на власному транспорті та скористатися громадським.

Пішоходам радять рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими.

Що було раніше: Синоптик Наталя Діденко прогнозувала у найближчі дні морози до -10 градусів й нижче.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаКиївдороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: