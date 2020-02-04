У Києві прогнозують до 10 см снігу

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Вівторок, 4 лютого 2020, 13:44

5 лютого у столиці очікується погіршення погодних умов, хуртовини та ожеледиця, міська влада закликає мешканців пересісти з власних авто на громадський транспорт.

Джерело: пресслужба Київської адміністрації

Дослівно: "Протягом доби 5 лютого – значні опади переважно у вигляді мокрого снігу та снігу, налипання мокрого снігу, вранці та вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця,
утворення снігового покриву висотою 5-10 см (1 рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: У зв’язку з цим Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає водіїв бути уважними та обережними на автошляхах столиці, не паркувати авто обабіч вулиць та доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

За можливості рекомендують утриматися від поїздок на власному транспорті та скористатися громадським.

Пішоходам радять рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими.

Що було раніше: Синоптик Наталя Діденко прогнозувала у найближчі дні морози до -10 градусів й нижче.

Українська правда
Теми: погода Київ дороги


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