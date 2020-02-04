Останнього Жукова демонтували в Одесі: не обійшлося без опору

В Одесі демонтували барельєф радянського маршала Георгія Жукова, який висів на стіні будинку, де зараз живуть студенти історичного факультету Одеського національного університету імені Мечникова.

Джерело: "Думская"

Деталі: Барельєф демонтували активісти і студенти ОНУ. Їм намагалися завадити проросійськи налаштовані громадяни під керівництвом депутата облради Богдана Гіганова - сторони обмежилися словесною перепалкою.

Пам'ятну дошку вивезли на машині у невідомому напрямку.

Учасник подій Олександр Єршов розповів, що патріотичні організації 5 років домагалися демонтажу барельєфа відповідно до закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів", адже Жуков - один з керівників тоталітарної радянської держави і Комуністичної партії Радянського союзу.

Активісти звернулися з вимогою демонтувати барельєф до ректора університету Ігоря Коваля, він дав згоду на демонтаж силами громадськості.

Відзначається, що будинок за адресою Новосельського, 62 - пам'ятник архітектури і містобудування місцевого значення під назвою "Будинок окремих кімнат". Будинок був побудований в 1883 році за проектом архітектора Олександра Чічкіна. У 1927 році його реконструювали в студентський гуртожиток. Зараз в будинку живуть студенти історичного факультету ОНУ.

Після Другої світової війни в будівлі кілька років розміщувався штаб Одеського військового округу, яким тоді командував маршал Жуков.