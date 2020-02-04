Після перукарні Дубілет знайшов ще одне "сумнівне" приміщення у Кабміні  

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Вівторок, 4 лютого 2020, 13:52

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, що розглядає питання доцільності утримувати у будинку уряду відділення Ощадбанку.

Джерело: інтерв’ю Дубілета "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Дубілета: "У нас там є одне приміщення, яке гуляє, на сьомому поверсі поруч з малим залом засідань уряду – великий зал. Там аварійний стан стелі, і там зараз ніхто не може перебувати. Ремонт коштує дуже багато, а бюджету на це немає. Якби ми його провели, то там можна було б створити 200-300 робочих місць в форматі open space.

Крім того, у нас є відділення Ощадбанку. Я не дуже розумію, навіщо воно потрібне. Треба буде також до нього придивитися. У 21 столітті все є в інтернет-банкінгу, навіщо нам вже відділення в будівлі Кабміну, до якого до того ж не мають доступ звичайні громадяни? Подивимося, я ще не вивчав це питання".

Передісторія:

  • 31 січня міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що знайшов у будівлі уряду перукарню і вирішив перетворити її на кабінет для працівників UkraineInvest, тобто так званих "інвестиційних нянь".

Теми: Дубілет Кабінет міністрів


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