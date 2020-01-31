Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дубілет знайшов у Кабміні дешеву перукарню і відправляє туди "інвестнянь"

П'ятниця, 31 січня 2020, 10:06
Дубілет знайшов у Кабміні дешеву перукарню і відправляє туди інвестнянь

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет знайшов у будівлі уряду перукарню і вирішив перетворити її на кабінет для працівників UkraineInvest, тобто так званих "інвестиційних нянь".

Джерело: telegram-канал Дубілета

Пряма мова: "У нас в Кабміні сталося нечуване — ми закрили перукарню. Я коли її виявив, спочатку подумав, що це якийсь розіграш. Виявилося, не розіграш, справжнісінька перукарня.

У кімнаті, що звільнюється, влаштовуємо 12 робочих місць. Туди в’їдуть працівники UkraineInvest, ті самі інвестиційні няні".

Деталі: Виявилось, що у Кабміні можна було підстригтися за 95 грн,  підрівняти чубок за 35 грн і навіть зафіксувати волосся лаком (15 грн — якщо волосся до 20 см, але 25 грн для волосся довше за 40 см).

 
Фото: Дмитро Дубілет/Instagram

Дубілет назвав це рішення "маленьким кроком, щоб в нашому житті стало трохи менше совка".

Міністр також повідомив, що зараз у Кабміні проведуть аналіз, наскільки державні органи ефективно використовують площу. Виявлену в результаті вільну площу Дубілет пропонує передати на приватизацію або здавати в оренду через Prozorro.Продажі.

Нагадаємо:

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що інвесторам, які приватизують одне з виставлених на продаж держпідприємств, купивши його за понад 10 млн доларів, держава надаватиме податкові канікули на 5 років.
  • Крім цього, Зеленський заявив, що з тими інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 млн доларів, держава укладатиме додаткові договори, відповідно до яких за кожним таким інвестором закріплять персонального радника.
  • Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Кабмін планує надавати персональних менеджерів ("інвестиційних нянь") не лише новим інвесторам, які вкладуть в економіку більше 100 мільйонів доларів, а й тим, які вже працюють в Україні, зокрема, і великим українським інвесторам.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівінвестиції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: