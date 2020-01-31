Дубілет знайшов у Кабміні дешеву перукарню і відправляє туди "інвестнянь"

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П'ятниця, 31 січня 2020, 11:06

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет знайшов у будівлі уряду перукарню і вирішив перетворити її на кабінет для працівників UkraineInvest, тобто так званих "інвестиційних нянь".

Джерело: telegram-канал Дубілета

Пряма мова: "У нас в Кабміні сталося нечуване — ми закрили перукарню. Я коли її виявив, спочатку подумав, що це якийсь розіграш. Виявилося, не розіграш, справжнісінька перукарня.

У кімнаті, що звільнюється, влаштовуємо 12 робочих місць. Туди в’їдуть працівники UkraineInvest, ті самі інвестиційні няні".

Деталі: Виявилось, що у Кабміні можна було підстригтися за 95 грн,  підрівняти чубок за 35 грн і навіть зафіксувати волосся лаком (15 грн — якщо волосся до 20 см, але 25 грн для волосся довше за 40 см).

 
Фото: Дмитро Дубілет/Instagram

Дубілет назвав це рішення "маленьким кроком, щоб в нашому житті стало трохи менше совка".

Міністр також повідомив, що зараз у Кабміні проведуть аналіз, наскільки державні органи ефективно використовують площу. Виявлену в результаті вільну площу Дубілет пропонує передати на приватизацію або здавати в оренду через Prozorro.Продажі.

Нагадаємо:

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що інвесторам, які приватизують одне з виставлених на продаж держпідприємств, купивши його за понад 10 млн доларів, держава надаватиме податкові канікули на 5 років.
  • Крім цього, Зеленський заявив, що з тими інвесторами, які вкладуть в Україні понад 100 млн доларів, держава укладатиме додаткові договори, відповідно до яких за кожним таким інвестором закріплять персонального радника.
  • Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Кабмін планує надавати персональних менеджерів ("інвестиційних нянь") не лише новим інвесторам, які вкладуть в економіку більше 100 мільйонів доларів, а й тим, які вже працюють в Україні, зокрема, і великим українським інвесторам.

Теми: Кабінет міністрів інвестиції


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