Справа "Золотий Мандарин Ойл": ексзаступниці міністра суд обрав заставу в 7 мільйонів
Вищий антикорупційний суд призначив ексзаступниці міністра юстиції колишній секретарці ЦВК Наталії Бернацькій заставу у 7 мільйонів гривень.
Джерело: Центр протидії корупції у Telegram
Деталі: У справі "Золотого Мандарину Ойл" прокурор просив для підозрюваної експосадовиці 45 млн грн застави з низкою обов’язків: електронний браслет, здача паспортів, заборона спілкуватися з іншими фігурантами тощо. Водночас суд зменшив заставу та зобов’язав Бернацьку здати паспорти.
Адвокати Бернацької просили не обирати запобіжний захід або дозволити взяти її на поруки двох депутатів: Олександра Качного (Опозиційна платформа – За життя) і Сергія Нагорняка зі "Слуги народу".
Дослівно ЦПК: "Суддя Широка вирішила, що 7 млн буде достатньо. Бернацьку також зобов’язали здати паспорти, проте електронний браслет їй не одягатимуть. Та загалом це рішення означає, що підозра експосадовиці Мін’юсту обґрунтована і розслідування продовжується. Чекаємо на підозру організатору цієї цинічної схеми – екс-нардепу Логвинському".
Що передувало: Прокуратура просила 45 мільйонів для Бернацької. За даними слідства, Бернацька узгоджувала свої дії з екснардепом із "Народного фронту" Георгієм Логвинським, впливала на те, аби його компанії "Золотий Мандарин Ойл" першочергово виплатили гроші за рішенням ЄСПЛ, сприяла знищенню доказів.
Передісторія:
- За даними слідства, у вересні 2013 року представник товариства "Золотий Мандарин Ойл", підконтрольний Логвинському, та за його безпосередньою вказівкою, підготував та надіслав до Європейського суду з прав людини заяву про стягнення з державного бюджету України 54,179 млн гривень в якості невиплаченої заборгованості із боку ПАТ "Київенерго" перед підприємством щодо зберігання мазуту, яке нібито з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.
- Проте слідством було встановлено, що попри рішення суду на свою користь, "Золотий Мандарин Ойл" не звертався до виконавчої служби за його реалізацією, але про цей факт Європейський суд не повідомив. Компанія відступила право вимоги до ПАТ "Київенерго" на користь іншої приватної компанії, також афільованої з Логвинським.
- У подальшому, за версією слідства, для супроводу справи в Європейський суд колишній народний обранець домовився з керівництвом Міністерства юстиції, за сприяння якого урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору, на підставі якої зобов’язався сплатити на користь підконтрольного нардепу "Золотого Мандарину Ойл" 54,179 млн гривень із державного бюджету України за зобов’язаннями, які виникли між двома приватними юридичними особами.
- У лютому 2016 року Міністерство юстиції України перерахувало вказану суму коштів. За версією правоохоронців органів, державному бюджету було завдано збитків більш ніж 54 млн грн.