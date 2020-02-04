Справа "Золотого мандарина": ексзаступниці міністра суд обрав заставу в 7 мільйонів

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Вівторок, 4 лютого 2020, 14:52
ЦПК

Вищий антикорупційний суд призначив ексзаступниці міністра юстиції колишній секретарці ЦВК Наталії Бернацькій заставу у 7 мільйонів гривень.

Джерело: Центр протидії корупції у Telegram

Деталі: У справі "Золотого мандарину" прокурор просив для підозрюваної експосадовиці 45 млн грн застави з низкою обов’язків: електронний браслет, здача паспортів, заборона спілкуватися з іншими фігурантами тощо. Водночас суд зменшив заставу та зобов’язав Бернацьку здати паспорти.

 
цпк

Дослівно ЦПК: "Суддя Широка вирішила, що 7 млн буде достатньо. Бернацьку також зобов’язали здати паспорти, проте електронний браслет їй не одягатимуть. Та загалом це рішення означає, що підозра експосадовиці Мін’юсту обґрунтована і розслідування продовжується. Чекаємо на підозру організатору цієї цинічної схеми – екс-нардепу Логвинському".

Доповнюється…

Теми: Антикорупційний суд


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