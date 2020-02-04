Вищий антикорупційний суд призначив ексзаступниці міністра юстиції колишній секретарці ЦВК Наталії Бернацькій заставу у 7 мільйонів гривень.

Джерело: Центр протидії корупції у Telegram

Деталі: У справі "Золотого Мандарину Ойл" прокурор просив для підозрюваної експосадовиці 45 млн грн застави з низкою обов’язків: електронний браслет, здача паспортів, заборона спілкуватися з іншими фігурантами тощо. Водночас суд зменшив заставу та зобов’язав Бернацьку здати паспорти.

Адвокати Бернацької просили не обирати запобіжний захід або дозволити взяти її на поруки двох депутатів: Олександра Качного (Опозиційна платформа – За життя) і Сергія Нагорняка зі "Слуги народу".

цпк

Дослівно ЦПК: "Суддя Широка вирішила, що 7 млн буде достатньо. Бернацьку також зобов’язали здати паспорти, проте електронний браслет їй не одягатимуть. Та загалом це рішення означає, що підозра експосадовиці Мін’юсту обґрунтована і розслідування продовжується. Чекаємо на підозру організатору цієї цинічної схеми – екс-нардепу Логвинському".

Що передувало: Прокуратура просила 45 мільйонів для Бернацької. За даними слідства, Бернацька узгоджувала свої дії з екснардепом із "Народного фронту" Георгієм Логвинським, впливала на те, аби його компанії "Золотий Мандарин Ойл" першочергово виплатили гроші за рішенням ЄСПЛ, сприяла знищенню доказів.

Передісторія: