Вищий антикорупційний суд призначив ексзаступниці міністра юстиції колишній секретарці ЦВК Наталії Бернацькій заставу у 7 мільйонів гривень.

Джерело: Центр протидії корупції у Telegram

Деталі: У справі "Золотого мандарину" прокурор просив для підозрюваної експосадовиці 45 млн грн застави з низкою обов’язків: електронний браслет, здача паспортів, заборона спілкуватися з іншими фігурантами тощо. Водночас суд зменшив заставу та зобов’язав Бернацьку здати паспорти.

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Дослівно ЦПК: "Суддя Широка вирішила, що 7 млн буде достатньо. Бернацьку також зобов’язали здати паспорти, проте електронний браслет їй не одягатимуть. Та загалом це рішення означає, що підозра експосадовиці Мін’юсту обґрунтована і розслідування продовжується. Чекаємо на підозру організатору цієї цинічної схеми – екс-нардепу Логвинському".

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