У справі "Золотий Мандарин Ойл" прокуратура просить суд обрати запобіжний захід у вигляді 45 млн грн застави для колишньої першої заступниці міністра юстиції Наталії Бернацької.

Джерело: Центр протидії корупції після судового засідання 31 січня

Дослівно: "Прокурори просять запобіжний захід у вигляді 45 млн грн застави, електронний браслет, здати паспорти, не спілкуватися з фігурантами тощо".

Деталі: На нинішнє засідання Вищого антикорупційного суду Бернацька прийшла без двох адвокатів, тому просила перенести засідання. Суддя Катерина Широка перенесла засідання на понеділок, 9:30, але прокурорам дала дещо розповісти.



За даними слідства, Бернацька узгоджувала свої дії з екснардепом із "Народного фронту" Георгієм Логвинським. На робочих нарадах наголошувала, що "Золотому мандарину" першочергово треба виплатити гроші;



Прокурори відзначили, що під час обшуків НАБУ у Мін’юсті, Бернацька могла сприяти знищенню доказів.

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