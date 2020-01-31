Справа "Золотий Мандарин Ойл": для ексзаступниці міністра просять заставу в 45 млн
У справі "Золотий Мандарин Ойл" прокуратура просить суд обрати запобіжний захід у вигляді 45 млн грн застави для колишньої першої заступниці міністра юстиції Наталії Бернацької.
Джерело: Центр протидії корупції після судового засідання 31 січня
Дослівно: "Прокурори просять запобіжний захід у вигляді 45 млн грн застави, електронний браслет, здати паспорти, не спілкуватися з фігурантами тощо".
Деталі: На нинішнє засідання Вищого антикорупційного суду Бернацька прийшла без двох адвокатів, тому просила перенести засідання. Суддя Катерина Широка перенесла засідання на понеділок, 9:30, але прокурорам дала дещо розповісти.
За даними слідства, Бернацька узгоджувала свої дії з екснардепом із "Народного фронту" Георгієм Логвинським. На робочих нарадах наголошувала, що "Золотому мандарину" першочергово треба виплатити гроші;
Прокурори відзначили, що під час обшуків НАБУ у Мін’юсті, Бернацька могла сприяти знищенню доказів.
Передісторія:
- За даними слідства, у вересні 2013 року представник товариства "Золотий Мандарин Ойл", підконтрольний Логвинському, та за його безпосередньою вказівкою, підготував та надіслав до Європейського суду з прав людини заяву про стягнення з державного бюджету України 54,179 млн гривень в якості невиплаченої заборгованості із боку ПАТ "Київенерго" перед підприємством щодо зберігання мазуту, яке нібито з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.
- Проте слідством було встановлено, що попри рішення суду на свою користь, "Золотий Мандарин Ойл" не звертався до виконавчої служби за його реалізацією, але про цей факт Європейський суд не повідомив. Компанія відступила право вимоги до ПАТ "Київенерго" на користь іншої приватної компанії, також афільованої з Логвинським.
- У подальшому, за версією слідства, для супроводу справи в Європейський суд колишній народний обранець домовився з керівництвом Міністерства юстиції, за сприяння якого урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору, на підставі якої зобов’язався сплатити на користь підконтрольного нардепу "Золотого Мандарину Ойл" 54,179 млн гривень із державного бюджету України за зобов’язаннями, які виникли між двома приватними юридичними особами.
- У лютому 2016 року Міністерство юстиції України перерахувало вказану суму коштів. За версією правоохоронців органів, державному бюджету було завдано збитків більш ніж 54 млн грн.