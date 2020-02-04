Глава МЗС сподівається на великий обмін "усіх на всіх"

Українська сторона готує черговий обмін утримуваними особами та сподівається, що він буде великим.

Джерело: міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми дійсно готуємо черговий обмін. Ми все ще віримо в можливість завершити ближчим часом обмін "всіх на всіх".

Деталі: 4 лютого на спільній з чеським колегою Томашем Петршічеком пресконференції у Празі Пристайко зазначив, що сподівається, що це буде "дуже великий, масовий обмін", у якому "знайдеться місце для переважної більшості кримських татар", яких в останніх "хвилях" обмінів вдалося повернути не так багато.

Міністр додав, що це питання обговорювалося напередодні з президентом Туреччини Реджепом Теїпом Ердоганом під час його візиту до Києва.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу президентом Туреччини 3 лютого сказав, що очікує найближчим часом узгодження списків для повернення полонених українців із тимчасово окупованих територій.