Глава МЗС сподівається на великий обмін "усіх на всіх"

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Вівторок, 4 лютого 2020, 15:49

Українська сторона готує черговий обмін утримуваними особами та сподівається, що він буде великим.

Джерело: міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми дійсно готуємо черговий обмін. Ми все ще віримо в можливість завершити ближчим часом обмін "всіх на всіх".

Деталі: 4 лютого на спільній з чеським колегою Томашем Петршічеком пресконференції у Празі Пристайко зазначив, що сподівається, що це буде "дуже великий, масовий обмін", у якому "знайдеться місце для переважної більшості кримських татар", яких в останніх "хвилях" обмінів вдалося повернути не так багато.

Міністр додав, що це питання обговорювалося напередодні з президентом Туреччини Реджепом Теїпом Ердоганом під час його візиту до Києва.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу президентом Туреччини 3 лютого сказав, що очікує найближчим часом узгодження списків для повернення полонених українців із тимчасово окупованих територій.

Теми: заручники МЗС війна


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