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Українців попередили про сніг по коліна

Вівторок, 4 лютого 2020, 15:13
Українців попередили про сніг по коліна

У Кіровоградській та Дніпропетровській, на півдні Харківської, півночі Донецької та Луганської областей насипле 30-50 см снігу, на дорогах будуть снігові замети й ожеледиця.

Джерело: ДСНС

Деталі: За прогнозом УкрГідрометцентру, вдень 4 лютого на Закарпатті та Прикарпатті значний дощ та мокрий сніг. 

Вночі 5 лютого – сильний сніг, у горах приріст снігового покриву сягне 30-50 см. Також очікуються пориви вітру 15-20 м/с (у горах 25 м/с), хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

5-6 лютого У центральних та східних областях значний сніг, місцями з дощем, пориви вітру 15-20 м/с; На дорогах ожеледиця, сніг вкриє землю на 10-15 см.

У південних областях значний дощ із переходом у мокрий сніг, пориви вітру – 17-22 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця.

У Києві внаслідок впливу південного циклону також зміняться погодні умови.

7-9 лютого опади послабляться. Температура знизиться вночі до 7-13° морозу, вдень до 1-6° морозу. У східних областях та Карпатах вночі 11-16° морозу, вдень 5-10° морозу.

Українська правда

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Теми: ДСНСпогодазимовий часУкраїна
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