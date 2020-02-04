Рятувальники просять водіїв у найближчі дні не виїжджати з міст

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Вівторок, 4 лютого 2020, 17:27

Глава Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін закликав водіїв в період 5-7 лютого утримаються від виїзду за межі населених пунктів без гострої необхідності.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на главу Держслужби з Надзвичайних ситуацій Миколу Чечоткіна

Деталі: У вівторок на засіданні держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Києві Чечоткін розповів, що для мінімізації негативних наслідків погіршення погоди в цілодобовому режимі буде організовано роботу міжвідомчих штабів, забезпечений посилений моніторинг обстановки і забезпечення реакції на початковому етапі виникнення надзвичайних ситуацій.

За словами Чечоткіна, доручено забезпечити роботу пунктів обігріву, особливо в східних областях, де очікується найбільше зниження температури, а також своєчасно залучати снігоприбиральну техніку.

В Києві планують обмежувати в'їзд в місто великовагового транспорту.

Передісторія:

  • У найближчі дні рятувальники очікують в окремих регіонах України випадання 30-50 см снігу, на дорогах будуть снігові замети й ожеледиця.

Теми: погода ДСНС


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