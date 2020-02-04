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Рятувальники просять водіїв у найближчі дні не виїжджати з міст

Вівторок, 4 лютого 2020, 16:27
Рятувальники просять водіїв у найближчі дні не виїжджати з міст

Глава Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін закликав водіїв в період 5-7 лютого утримаються від виїзду за межі населених пунктів без гострої необхідності.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на главу Держслужби з Надзвичайних ситуацій Миколу Чечоткіна

Деталі: У вівторок на засіданні держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Києві Чечоткін розповів, що для мінімізації негативних наслідків погіршення погоди в цілодобовому режимі буде організовано роботу міжвідомчих штабів, забезпечений посилений моніторинг обстановки і забезпечення реакції на початковому етапі виникнення надзвичайних ситуацій.

За словами Чечоткіна, доручено забезпечити роботу пунктів обігріву, особливо в східних областях, де очікується найбільше зниження температури, а також своєчасно залучати снігоприбиральну техніку.

В Києві планують обмежувати в'їзд в місто великовагового транспорту.

Передісторія:

  • У найближчі дні рятувальники очікують в окремих регіонах України випадання 30-50 см снігу, на дорогах будуть снігові замети й ожеледиця.

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаДСНС
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